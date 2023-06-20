Вместо воды – огромная пустыня: в сети показали, что осталось на месте Каховского водохранилища. Видео

Российские оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции 6 июня. Этот акт терроризма со стороны России привел к масштабной экологической катастрофе, бывшие наполненные водой резервуары теперь превратились в пустыню.

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Так, недавно журналист Денис Казанский опубликовал в сеть видео с Каховской ГЭС. На нем невозможно узнать прежнее водохранилище, ведь теперь оно превратилось в пустыню.

"Так выглядит водохранилище на правом берегу от Энергодара. Воды нет вообще. Через несколько месяцев здесь будет огромная пустыня", – отметил комментатор.

Также руководитель Офиса Президента Андрей Ермак рассказал о катастрофических последствиях российского теракта на ГЭС. Он отметил, что по Днепру сейчас дрейфуют пятна смазки и нефти весом не менее 150 тонн, которые могут добраться до Средиземного моря. Само Каховское водохранилище покрыто мертвой рыбой, потери составляют ориентировочно 95 тыс. т живых биоресурсов.

Сейчас более 50 тыс. гектаров украинских лесов затоплены, и по меньшей мере половина из них погибнет. Эта площадь превышает площадь Исландии.

Он также отметил, что на берегах Черного моря в Болгарии и Турции находят тела дельфинов, выброшенных с украинских берегов. Было официально зафиксировано более 150 подобных случаев. Возможно, что течение принесет в эти страны косуль, лис и зайцев из южного региона Украины, поскольку на затопленной территории проживало около 20 тыс. диких животных.

"За экоцид должна быть жесткая ответственность для российских террористов", – подчеркнул Андрей Ермак.

Напомним, что из-за осушения Каховского водохранилища уже пять громад Херсонщины испытывают проблемы с водой. Вопрос о водоснабжении всей области решается в срочном порядке.

Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС в Херсонской области погибли 17 человек. Еще 31 человек считается пропавшим без вести.

Центр национального сопротивления сообщает, что, по предварительным данным, только в городе Олешки на левобережье Херсонщины в результате теракта погибли более 500 мирных жителей.

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