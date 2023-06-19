Более 500 жителей Олешек погибли из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС: захватчики отказали им в эвакуации – ЦНС

Спустя почти две недели после теракта российских оккупантов на Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области начинают обнаруживать чудовищные последствия военного преступления. По предварительным данным, только в городе Олешки на левобережье Херсонщины в результате теракта погибло более 500 мирных жителей.

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Стоит отметить, что российские войска отказали местным жителям в эвакуации. Об этом сообщает Центра национального сопротивления.

По информации ЦНС, российские захватчики занимались частичной эвакуацией – из зоны подтопления вывозили людей только с так называемыми "российскими паспортами". Фактически россияне оставили умирать сотни украинцев в том числе из-за того, что отказались получать фейковые паспорта государства-террориста РФ.

"Россияне на временно оккупированных территориях не эвакуировали людей, не имеющих российского паспорта. Нарушая все нормы Международного гуманитарного права и обычной человечности, россияне просто оставили местных насмерть", – говорится в сообщении.

Действия российских террористов по отношению к гражданскому населению Украины имеют все признаки геноцида и каждый, кто приобщился к издевательствам над украинцами должен понести справедливое наказание.

Центр национального сопротивления обращается к местному населению с просьбой сообщить имеющуюся информацию о лицах, причастных к подрыву Каховской ГЭС или издевательствах над гражданскими на временно оккупированной территории в Telegram-бот.

Напомним, международное агентство Reuters опубликовало фотографии с телами погибших в оккупированной Голой Пристани в Херсонской области, в результате наводнения, поглотившего город после подрыва российскими террористами Каховской гидроэлектростанции. На резонансных снимках видно, что люди просто утонули в своих домах, их забрали уже после того, как вода сошла.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– левобережная Голая Пристань так же, как и Олешки, существенно пострадала от затопления. Уровень воды в некоторых районах города поднялся до трех метров. На фотографиях, сделанных через сутки после теракта на Каховской ГЭС, видны только верхушки частных домов;

– 18 июня в ГСЧС сообщили, что после затопления, которое произошло в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, подтопленными в Херсонской области остаются 23 населенных пункта: 6 на правом берегу Херсонщины и 17 – на левом. Также частично подтоплено 18 населенных пунктов Николаевской области.

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