Алешки затоплены на 90%, в Голой Пристани уровень воды достигает более трех метров: люди оказались в ловушке (обновляется)

В ночь на 6 июня российская оккупационная армия совершила теракт на Каховской гидроэлектростанции, который привел к масштабной техногенной катастрофе. Последствия неадекватных действий россиян скажутся на многих областях Украины, однако больше всего беды оккупанты принесли Херсонской области.

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Большинство населенных пунктов вдоль реки Днепр оказались существенно затопленными, а некоторые малые села полностью ушли под воду. OBOZREVATEL отслеживает, что происходит на Херсонщине после теракта РФ и с какими последствиями сталкиваются украинцы.

Алешки

Город Алешки на левобережной части Херсонской области, который находится в 4 км от береговой линии Днепра, затоплен уже на 90% после подрыва россиянами Каховской ГЭС. По словам мэра Евгения Рыщука, российские террористы не только не проводят эвакуацию, но еще и препятствуют людям спасаться. Захватчики не разрешают людям выбраться из города.

При этом стоит отметить, что город в основном состоит из частного сектора, а многие дома уже затоплены почти под крышу. На улицах уровень воды достигает трех метров.

"Мне люди из некоторых населенных пунктов пишут и звонят, что россияне не выпускают людей, которые сами хотят уехать. Поэтому люди со вчерашней ночи сидят на крышах. Кроме того, когда россияне пришли в город и в села, они конфисковали все плавсредства у населения. То есть найти лодки – проблема", - рассказал Рыщук.

Вечером 7 июня городской голова сообщил, что уже известно о первых погибших в результате затопления города. Однако из-за оккупации и отсутствия связи узнать хотя бы приблизительное количество жертв не представляется возможным.

На кадрах, снятых с беспилотника, в Олешках практически не видно ни одного дома. Вода поглотила под собой почти все постройки. При этом стоит отметить, что связи со многими местными жителями нет. До войны в этом населенном пункте проживало более 25 тыс. человек.

Голая Пристань

Левобережная Голая Пристань так же, как и Алешки, существенно пострадала от затопления. Уровень воды в некоторых районах города поднялся до трех метров.

При этом даже на районе, который находится выше берега, уровень воды достигает более одного метра. На фотографиях, сделанных спустя сутки после теракта на Каховской ГЭС, видны лишь верхушки частных домов. Многоэтажные дома в Голой Пристани также оказались наполовину затопленными.

Этот населенный пункт также находится под временно оккупацией российских террористов, поэтому местные жители оказались заложниками большой воды. Несмотря на лживые и циничные заявления оккупационной администрации о проведении эвакуации, местным жителям приходится спасаться своими силами. Однако многие люди не в состоянии самостоятельно выбраться из воды.

Единственное, что сделали оккупанты в Голой Пристани – задокументировали с дрона последствия своего очередного преступления против человечества. На кадрах, опубликованных россиянами, город с населением до войны порядка 14 тыс. человек, фактически превратился в огромное озеро, из которого местами виднеются крыши домов.

Херсон

По словам главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина, по состоянию на утро 8 июня средний уровень подтопления в области составляет 5,61 метра. Под водой оказались 600 квадратных километров Херсона.

Примечательно, что в два раза больше пострадал именно левый берег области, который временно контролируется российскими террористическими войсками. Там затоплено 68%, тога как на правобережье из заявленных 600 кв. км. под водой оказалось 32% земель.

После теракта из Херсона оперативно организовали эвакуацию. На утро после подрыва россиянами дамбы Каховской ГЭС первый поезд с херсонцами уехал в Николаев.

В областном центре продолжается масштабная спасательная операция. Больше всего от воды пострадали жители нескольких микрорайонов, расположенных вдоль береговой линии Днепра. Местные жители рассказывают, что кроме воды как таковой существует не менее опасная проблема. Хлынувшая со стороны Новой Каховки вода затопила тысячи выгребных ям, поэтому целые кварталы оказались затопленными фекалиями.

Учитывая летнюю жару и объемы воды, люди опасаются, что это приведет к масштабным экологическим проблемам и может вызвать, в том числе, различные эпидемии.

Села Херсонской области

Небольшие населенные пункты вдоль береговой линии Днепра на Херсонщине практически перестали существовать после российского теракта на Каховской ГЭС. В Левых Солонцах, Комышанах, Днепровском, Корсунке и многих других селах Херсонщины почти все дома мирных жителей ушли под воду.

Местные Telegram-каналы публикуют ужасающие кадры, показывающие масштабы катастрофы. Сотни волонтеров на плавсредствах пытаются докричаться до местных жителей, однако по неизвестным причинам из большинства дворов никто не отвечает. В то же время за последние сутки волонтеры получили много обращений от людей с просьбой о спасении, однако все это делалось пока хоть как-то держалась связь и люди уже делали это с крыш собственных домов.

Первый замглавы Херсонского областного совета Юрий Соболевский заявил, что гуманитарное состояние в Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС крайне тяжелое.

"Эвакуационный комплекс мер со стороны оккупантов провален. Никто на самом деле и не занимался вопросом спасения людей. Все те съемки щемящих сюжетов – исключительно пропагандистская картинка. То, что там происходит – будто картинки фильма ужасов", – констатирует чиновник.

Ситуация в Николаевской области

Последствия теракта российских оккупантов на Каховской ГЭС достигли, в том числе, Николаевской области. По словам городского головы Александра Сенкевича, по состоянию утро 8 июня общее повышение уровня воды в акватории Николаева составляет 97 см.

В настоящее время администрации районов обследуют территорию города. В некоторых самых низких местах укрепляют береговую линию вблизи жилых домов. Сенкевич отметил, что работники департамента ЖКХ обследуют подвалы многоэтажек. Мэр привал всех николаевцев быть внимательными и обходить подтопленные места.

В свою очередь местные жители публикуют в сети фотографии с последствиями подтопления Николаева. Больше всего подъем уровень воды заметен в Корабельном районе, на Намыве, в Большой и Малой Коренихе, а также на нижней Набережной.

По словам специалистов, масштабы катастрофы оценивать пока рано, ведь вода продолжает прибывать. Однако уже сейчас можно говорить о том, что россиянце совершили один из самых масштабных и ужасающих экоцидов в истории человечества. Экосистема Херсонской области из-за теракта на Каховской ГЭС изменится на долгие годы, а некоторые места уже никогда не станут прежними.

Напомним, разрушение плотины Каховской ГЭС существенно изменило географию и топографию Херсонского прифронтового участка на юге Украины и заставило самих российских оккупантов отступать с некоторых позиций. Вражеские силы и захватнические власти реагируют на наводнение с большой степенью дезорганизации, чем усиливают ущерб гражданскому населению временно оккупированных территорий.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье после подрыва дамбы Каховской ГЭС началась паника среди самих российских военных. Большинство стали резко переодеваться в гражданскую одежду и скупать продукты по высоким ценам.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский крайне недоволен реакцией Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста на подрыв российскими войсками Каховской ГЭС. Он признался, что шокирован бездействием и слишком "дипломатичными" комментариями.

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