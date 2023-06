Подрыв Каховской ГЭС оказал влияние на линию фронта, оккупантам пришлось отступить из некоторых населенных пунктов – ISW

Разрушение плотины Каховской ГЭС существенно изменило географию и топографию Херсонского прифронтового участка на юге Украины и заставило самих российских оккупантов отступать с некоторых позиций. Вражеские силы и захватнические власти реагируют на наводнение с большой степенью дезорганизации, чем усиливают ущерб гражданскому населению временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) в сводке от 7 июня. Там опубликовали кадры с масштабами подтопления потенциального участка фронта, охватившего 29 населенных пунктов (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Специалисты ссылаются на изображение, сделанное в 04:00, указывающее на то, что наводнение сильно нарушает подготовленные российские оборонные позиции на восточном (левом) берегу Днепра. Особенно это касается позиций ВС РФ на первой линии в Голой Пристани и Олешках. Различные источники сообщали, что Олешки, Голая Пристань, Казачья Лагерь и Днепряне почти полностью затоплены, уровень воды на некоторых участках там поднимается до высоты одноэтажных домов.

Украинский штаб, созданный для ликвидации последствий разрушения дамбы, проинформировал, что на 7 июня частично или полностью подтопленными являются 29 населенных пунктов, из которых 19 расположены на подконтрольной Украине территории и 10 – на временно оккупированной Россией.

Тем временем пропагандисты публиковали кадры, на которых видно, что вода в Новой Каховке начала спадать, упав на 30 см. Также российские источники утверждали, что в некоторых районах уровень воды снизился на три-четыре метра с высоты 10 м. Зато в соседнем Николаеве вода поднялась на 70 см. Накануне предполагали, что в течение следующих 72 часов наводнение усилится и изменит географию Херсонской области.

"Разрушение дамбы ГЭС влияет на позиции российских войск на восточном берегу Днепра. Наводнение разрушило много полевых укреплений на первой линии, которые российские военные намеревались использовать для защиты от украинских атак. Стремительное наводнение, вероятно, заставило российский персонал и военную технику отступить с основных пунктов концентрации в Олешках и Голой Пристани", – констатируют в ISW.

По данным аналитиков, оккупанты ранее использовали эти позиции для обстрела Херсона и других населенных пунктов на правом берегу региона. Глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк заявила, что войска РФ передислоцировали свой личный состав и технику на расстояние 5-15 км от зоны затопления. Это фактически вывело оккупационные силы с артиллерийской зоны действия некоторых населенных пунктов на правом берегу Днепра.

Также отмечается, что наводнение уничтожило российские минные поля вдоль побережья. На опубликованных ранее кадрах видно, как мины взрываются в паводковой воде.

В то же время оккупационный "глава" Херсонской области Владимир Сальдо, игнорируя жертвы среди мирного населения и потери самих оккупантов, заявил, якобы уничтожение ГЭС "выгодно российской обороне". По его убеждению, это "усложнит продвижение ВСУ через реку".

"Оценка им ситуации игнорирует потерю первой линии подготовленных укреплений России. Количество российской тяжелой техники, потерянной за первые 24 часа наводнения, также неизвестно", – обратили внимание в ISW.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне были опубликованы спутниковые фото, свидетельствующие о масштабных последствиях подрыва оккупантами плотины на Каховской ГЭС. На них видно, как ушли под воду Голая Пристань, херсонский район Корабел и другие территории.

Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что у Украины уже есть много доказательств причастности России к подрыву Каховской ГЭС. Сейчас страна-агрессор пытается снять с себя ответственность за теракт, а если это не получится, может попытаться организовать какую-то дискуссию.

