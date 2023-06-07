'Есть масса прямых и косвенных показаний': в ГУР рассказали о сборе доказательств причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС

В Украине собирают доказательную базу причастности России к подрыву дамбы Каховской ГЭС. И уже есть много свидетельств того, что за терактом стоит военно-политическое руководство Российской Федерации.

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Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он подчеркнул, что персональную ответственность за экоцид несет российский диктатор Владимир Путин и его приспешники.

"Если говорить о доказательной базе, то она есть, и сейчас продолжается ее сбор. Есть масса прямых и косвенных свидетельств того, что за целенаправленным уничтожением дамбы ГЭС, речь идет о подрыве, стоит не просто РФ, а военно-политическое руководство и официальные войска захватчиков", – сказал Юсов.

Он отметил, что Россия пытается снять с себя ответственность за подрыв Каховской ГЭС. А если это не получится, то будет пытаться по крайней мере приравнять жертву и агрессора и организовать какую-то дискуссию.

"Сделают вид, что не все однозначно. Но – нет, все однозначно. И действительно этот террористический акт совершили россияне на украинской территории. За это ответственность несет государство-террорист. И персональную ответственность несет глава рашистского режима и его приспешники", – подчеркнул представитель ГУР.

Юсов также напомнил, что Украина задолго до этого теракта информировала мир о том, что россияне проводили минирование Каховской ГЭС.

Он подчеркнул, что оккупанты совершили преступление, пытаясь сорвать действия Вооруженных сил Украины. При этом они готовились к такому акту и доказательством тому является тот факт, что Москва внесла в свою нормативно-правовую базу соответствующие изменения. Юсов назвал это "явкой с повинной".

"То, что за неделю до этого в РФ в нормативно-правовую базу были внесены изменения с целью того, что можно не рассчитывать последствия техногенной катастрофы в военное время, кажется, это явка с повинной", – сказал представитель ГУР.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Напомним, утром 6 июня стало известно, что кафиры взорвали Каховскую ГЭС, под угрозой затопления - до 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал устроенный Россией теракт крупнейшей рукотворной экокатастрофой в Европе за десятки лет.

В населенных пунктах Херсона, попадающих в зону подтопления, была объявлена эвакуация населения.

По данным "Укрэнерго", Каховская ГЭС полностью разрушена и не подлежит восстановлению. Там предупредили об угрозе ЗАЭС, ведь вода из Каховского водохранилища использовалась для охлаждения реакторов, а после теракта уровень воды в водохранилище стремительно снижается.

Мир осудил государство-агрессора за совершенное. Многие западные лидеры один за другим назвали именно Россию ответственной за ужасный теракт и отмечают, что "террористы не остановятся, если их не остановить".

Сама же Россия цинично обвинила в совершенном оккупантами теракте Украину. Спикер президента РФ Дмитрий Песков заявил, мол, Украине уничтожать свою ГЭС и устраивать катастрофу, пропорциональную аварии на ЧАЭС, понадобилось, чтобы лишить воды оккупированный Крым и из-за якобы "провального контрнаступления".