У Каховской ГЭС детонируют мины, боеприпасы выносит прямо на берег: украинцев предупредили об опасности

Подрыв утром 6 июня российскими оккупантами Каховской ГЭС продолжает приносить новые опасности мирным жителям Херсонщины. Кроме затопления домов, людям угрожают и вражеские мины, которые водой выносит на берег.

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Об этом сообщили в Минобороны Украины. В то же время очевидцы уже зафиксировали на камеру, как российские боеприпасы взрываются возле разрушенной гидроэлектростанции (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В министерстве отметили, что ситуация с техногенной катастрофой, причиненной Россией в результате подрыва плотины Каховской ГЭС, изучается Государственной специальной службой транспорта.

Жителей районов, находящихся в зоне подтопления, предупредили о повышенной угрозе от взрывоопасных предметов.

Ведь вражеские минные заграждения оказались под водой Каховского водохранилища и могут быть снесены потоками.

"В непосредственной близости к Каховской ГЭС детонируют российские мины. Десятки боеприпасов выносит прямо на берег", – написали в сети под видео такого момента.

Такими своими действиями РФ совершила очередное военное преступление, ведь дамбы – это объекты, защищенные законами военного времени и Женевской конвенцией.

Как сообщал OBOZREVATEL, незадолго до подрыва Каховской ГЭС захватчики подняли уровень воды в Каховском водохранилище. В частности, до рекордного показателя в 17,5 м.

Очевидно, что подрыв ГЭС был произведен изнутри и дистанционно. В Силах обороны и ГУР рассказали о деталях теракта, устроенного Россией.

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