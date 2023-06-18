В Херсонской области остаются затопленными 23 населенных пункта, уровень воды снижается: последние данные

После затопления, которое произошло в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, подтопленными в Херсонской области остаются 23 населенных пункта: 6 на правом берегу Херсонщины и 17 – на левом. Также частично подтоплено 18 населенных пунктов Николаевской области.

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В общей сложности из Николаевской и Херсонской областей эвакуированы 3615 человек, продолжается откачка воды из домов и подвалов, уровень воды продолжает снижаться. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Утром 18 июня, отметили в ГСЧС, на Днепре в створе поста "Херсон" наблюдается снижение уровня воды. Зафиксированный уровень 0,7 м.

На подконтрольной части Херсонщины до сих пор подтоплено 6 населенных пунктов. На временно оккупированной территории – 17.

За время, прошедшее после теракта, из Херсонской области было эвакуировано 2 783 человека, в том числе 309 детей, 80 маломобильных людей. Также из затопленных зон было вывезено 284 животных.

Спасены 716 человек, в том числе 30 детей и 40 маломобильных людей.

Продолжается также откачка воды из домов и подвалов.

" За сутки откачано более 24 тыс. тонн воды из 82 домов и подвалов, с начала работ – 107 тыс. тонн воды из 413 домов и подвалов. Подвезено более 4 01 тонны воды и 36 тыс. 597 кг продуктов питания и предметов первой необходимости ", – отметили в ГСЧС.

В Николаевской области частично подтопленными остаются 18 населённых пунктов в Баштанском районе.

"За сутки откачано 426 м.куб. воды с территории 21 домовладения. С начала работ откачано 2 тыс. 216 м. куб. воды из 130 домовладений ", - отметили в ГСЧС.

До сих пор не могут вернуться домой 832 ранее эвакуированных человека, среди них 165 детей.

Напомним, накануне стало известно, что пропавшими без вести в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС остаются 31 человек. По состоянию на вечер субботы, 17 июня, в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС погибли 16 человек: 14 в Херсонской и 2 в Николаевской области.