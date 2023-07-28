ВСУ вплотную подошли к 'зубам дракона' оккупантов на одном из участков фронта – СМИ

Украинские воины, вероятно, дошли на Запорожье до главной линии обороны РФ. В российских соцсетях ранее появилось видео, на котором видно, как украинская военная техника движется ко рву, вдоль которого установлены железобетонные "зубы дракона".

Видео дня

Об этом пишет CNN. Журналисты издания геолоцировали видео и пришли к выводу, что оно было снято возле так называемой линии Суровикина, названной в честь опального российского генерала Сергея Суровикина, ранее командовавшего российскими войсками в Украине.

"Украинские силы на юге Украины впервые можно увидеть на одном из длинных оборонительных рубежей России "на зубах дракона" в новом видео, которое распространяется в российских социальных сетях. CNN геолоцировал видео в районе к востоку от небольших сел Новое и Харьково в Запорожской области Украины", – отмечено в сообщении.

Журналисты уточнили, что анализируемое ими видео было снято с российских позиций. На кадрах видна украинская техника, направляющаяся ко рву перед большим рядом пирамид из бетона и арматуры, которые называют "зубами дракона". Эти сооружения предназначены для того, чтобы сдержать продвижение танков.

Российские оккупанты еще весной установили оборонительную линию из "зубов дракона" на оккупированной территории Украины. Спутниковые снимки фиксировали, что железобетонные пирамиды расположены в три ряда. Протяженность линии исчисляется сотнями километров. По обе стороны от бетонных сооружений захватчики выкопали большие противотанковые рвы.

В CNN также сообщили, что на видео зафиксировано, как водитель выскакивает из бронемашины, а сама она врезается в ров, после чего кадр заполняет земля и дым. Когда дым рассеивается, видно, что передняя часть машины оказалась наверху траншеи.

"Непонятно, что именно происходит на видео. Проукраинские каналы заявляют, что их силы проверяют способность машины преодолевать окопы и "зубы дракона", а пророссийские каналы утверждают, что это жертва одного из их военных ударов. Однако ясно, что украинское контрнаступление в южной части страны за последние несколько дней добилось заметных успехов", – отмечает издание.

Там также заявили, что пока неизвестно, смогут ли украинские войска прорвать российскую линию обороны и когда они смогут это сделать, ведь подобная оборонительная система, по мнению журналистов, представляет собой серьезное препятствие. Однако, подчеркивают в CNN, пока украинское контрнаступление продвигалось достаточно успешно.

Напомним, ранее в 3-й отдельной штурмовой бригаде сообщили об освобождении еще 1200 метров украинской территории. Родную землю воины освобождали в ожесточенных боях, под мощными артиллерийскими обстрелами – и не только выбили захватчиков с их позиций, но и захватили в плен восьмерых десантников из РФ.

Россияне предприняли попытку вернуть утраченные позиции, но вынуждены были бежать, оставив на поле боя часть своих ликвидированных товарищей по службе.