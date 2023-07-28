Освобождены 1200 метров украинской территории: в ВСУ показали кадры ожесточенных боев на Бахмутском направлении. Видео

Бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады на Бахмутском направлении освободили 1200 м земли под плотными артиллерийскими обстрелами врага. Воины также захватили в плен восемь российских десантников.

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Захватчики попытались контратаковать, однако это закончилось для них разгромом. Подробности боев рассказал командир 3 ОШБр Андрей Билецкий.

Штурмовали позиции россиян на Бахмутском направлении бойцы 3 роты 2 штурмового батальона 3 ОШБр.

"Россияне плотно кроют артиллерией, территория на подступах тщательно заминирована. Несмотря на это, в ходе операции освобождены 1200 метров украинской территории, взяты в плен 8 россиян 83 бригады ДШВ армии врага", – отметил Билецкий.

По его словам, российские оккупанты попытались отразить утраченные позиции, однако это закончилось для них разгромом.

"Россияне пробовали контратаковать, но неудачно: часть личного состава сбежала, остальные – уничтожены", – добавил командир 3 ОШБр.

Напомним, ранее в Минобороны рассказали, как ВСУ ограничили передвижение кафиров на Бахмутском направлении. В украинском оборонном ведомстве отметили, что Бахмут стал для захватчиков ловушкой.

По словам замминистра обороны Анны Маляр, украинские военные заняли почти все ключевые высоты на флангах – северном и южном, обстреливают позиции армии РФ, она отстреливается, однако из города оккупанты выйти не могут, а также не могут и полноценно передвигаться по городу.