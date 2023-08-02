'Россию можно и нужно остановить': Зеленский отреагировал на новые удары оккупантов по украинским портам

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на очередные обстрелы российской оккупационной армией украинских городов. Глава государства заявил, что страну-агрессора можно и нужно остановить.

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По словам президента, самые существенные повреждения в результате обстрелов зафиксированы на юге нашей страны. Об этом Зеленский сообщил у себя в Telegram.

Президент отметил, что российские террористы в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру, зерно и в целом глобальную продовольственную безопасность.

"Очередная ночь войны, очередная ночь работы нашей героической ПВО. Защищаемся на максимуме имеющихся сил. Сбито много "шахедов". К счастью, обошлось без жертв. К сожалению, есть повреждения. Самые существенные – на Юге страны", – заявил Зеленский.

Глава государства призвал мир отреагировать на военные преступления страны-террориста России. Зеленский подчеркнул, что когда мишенью агрессора являются гражданские порты и террористы сознательно разрушают элеваторы – это угроза всем на всех континентах. Президент отметил, что Россию можно и нужно остановить.

Напомним, ночью 2 августа российская террористическая армия атаковала столицу Украины ударными дронами-камикадзе Shahed. Все вражеские дроны над Киевом были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными дронами-камикадзе Shahed. Целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 1 августа российские оккупационные войска атаковали Харьков дронами-камикадзе Shahed. В городе раздалась серия взрывов, после которых начался пожар. Один из вражеских БПЛА частично разрушил общежитие, ранения получил 63-летний мужчина.

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