Россияне атаковали Харьков дронами-камикадзе: есть три прилета в центре города, разрушено общежитие

В ночь на вторник, 1 августа, российские оккупационные войска атаковали Харьков дронами-камикадзе Shahed. В городе раздалась серия взрывов, после которых начался пожар. Один из вражеских БПЛА частично разрушил общежитие.

Видео дня

Атаку на Харьков подтвердил мэр Игорь Терехов. "Россияне атакуют Харьков дронами. Взрывы раздаются в Шевченковском и Салтовском районах. Уже три", – написал он.

В местных пабликах писали о пожаре в жилом секторе после взрывов. В ОВА сообщили, что его причиной стало попадание вражеского "Шахеда".

На месте пожара работали экстренные службы, информация о пострадавших не поступала.

Мэр Терехов позже уточнил, что было по меньшей мере три прилета – все они в центре города, в густонаселенных районах.

"Одна из дронов разрушил два этажа одного из общежитий. Там пожар, работают подразделения ГСЧС. Информация о пострадавших сейчас уточняется", – написал он.

Кроме того, в Харькове возникли перебои со светом, а в части районов пропала вода.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 31 июля российские войска ударили по Харькову ракетами из комплекса С-300. Был зафиксирован прилет по складскому помещению, где произошел сильный пожар, по меньшей мере один человек пострадал.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber. Не ведитесь на фейки!