Оккупанты ночью ударили дронами по объектам портовой и промышленной инфраструктуры Одесщины: вспыхнули пожары

Ночью 2 августа российская оккупационная армия атаковала Одесскую область ударными-дронами камикадзе Shahed. Целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры.

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Основной удар террористы направили на юг Одесской области. Об этом в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.

В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары. Также в ОВА сообщили о повреждении элеватора. По состоянию на 05:30 данных о пострадавших не поступало.

На месте вражеских обстрелов работают все соответствующие службы. Окончательные данные и результаты боевой работы будут получены от военного командования.

По информации командования Воздушных сил ВСУ, часть ударных дронов российские террористы запускали с Приморско-Ахтарска Краснодарского края РФ.

Напомним, ночью 2 августа российская террористическая армия атаковала столицу Украины ударными дронами-камикадзе Shahed. Все вражеские дроны над Киевом были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что войска России посреди дня 1 августа обстреляли гражданскую инфраструктуру украинского Херсона. Под удар попало медицинское учреждение, где в результате действий военных преступников погиб врач.

Как соощал OBOZREVATEL, в ночь на 1 августа российские оккупационные войска атаковали Харьков дронами-камикадзе Shahed. В городе раздалась серия взрывов, после которых начался пожар. Один из вражеских БПЛА частично разрушил общежитие, ранения получил 63-летний мужчина.

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