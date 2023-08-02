'Оккупанты серьезно почувствуют': Зеленский рассказал о закрытом докладе Буданова

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 1 августа, заслушал очень содержательные доклады представителей Сил обороны и безопасности. Глава государства заверил, что российские оккупанты серьезно ощутят последствия работы украинских защитников.

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Об этом президент заявил в вечернем видеообращении. В частности, Зеленский рассказал о закрытом докладе главы ГУР Кирилла Буданова.

"Был отдельный детальный доклад руководителя ГУР Буданова. Оккупанты точно ощутят последствия нашей работы. Серьезно ощутят", – сказал президент.

Глава государства заявил, что заслушал доклады о ликвидации последствий российских ударов по Харькову, Кривому Рогу, Херсону и другим украинским городам, о ситуации в обороне и результатах работы сил ПВО.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный доложил об общей ситуации в обороне, сообщил Зеленский.

"Фронт, направления. Доклады генералов Сырского, Тарнавского. Командующий Воздушными силами Олещук доложил о результатах применения противовоздушной обороны", – сказал глава государства.

Президент заявил, что Украина в ежедневном режиме работает с партнерами по усилению нашего воздушного щита.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский отметил воинов, показавших особую отвагу на фронте. Он поблагодарил наших защитников, сказал, что гордится их результатами, и назвал их гордостью Украины.

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