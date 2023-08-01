"Вы – гордость Украины!" Зеленский отметил воинов, показавших особую отвагу на фронте

Президент Владимир Зеленский 1 августа поименно назвал ряд украинских воинов, которые в последнее время проявили героизм на войне против российских оккупантов. Он поблагодарил наших защитников, сказал, что гордится их результатами, и назвал гордостью Украины.

Видео дня

"Хочу сегодня более конкретно, поименно отметить наших воинов с направлений на Донбассе и на юге нашего государства. Воинов, чья храбрость, чья отвага особенные. История каждого из них – это настоящий героизм", – сказал гарант в вечернем обращении к гражданам. Видео опубликовал YouTube канал Офиса президента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Далее публикуем список имен, озвученный Зеленским:

– Солдат Андрей Калкутин, 56-я отдельная мотопехотная Мариупольская бригада. Солдат Павел Карасев, 28-я отдельная механизированная бригада. Солдат Виктор Константюк, 30-я отдельная механизированная бригада. Солдат Роман Сидорчук, 33-я отдельная механизированная бригада.

– Старший солдат Андрей Гора, 5-я отдельная штурмовая бригада. Старший солдат Дмитрий Гуменюк, 214-й отдельный специальный батальон. Старший солдат Николай Заручевский, 55-я отдельная артиллерийская бригада. Старший солдат Ярослав Илькив, 24-я отдельная механизированная бригада.

– Младший сержант Тарас Вознюк, 3-я отдельная штурмовая бригада. Младший сержант Сергей Савчук, 36-я отдельная бригада морпехов.

– Младшие сержанты Николай Пайцан и Михаил Щербан, сержант Игорь Аполитов – все трое из состава 65-й отдельной механизированной бригады. Младший сержант Руслан Кривалец, 110-я отдельная механизированная бригада.

– Сержант Сергей Дацкив, 25-я отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада. Сержант Александр Пшеничук, 47-я отдельная механизированная бригада. Старший сержант Андрей Самогальский, 22-я отдельная механизированная бригада.

– Лейтенант Игорь Литвин, 57-я отдельная мотопехотная бригада. Майор Ярослав Волянский, 44-я отдельная артиллерийская бригада.

"Я благодарю вас, парни, за уничтоженных врагов и за спасенных вами побратимов! Я горжусь вашими результатами! Вы – гордость наша, вы – гордость Украины. Слава всем нашим воинам!" – сказал президент.

Также он рассказал о том, что 1 августа заслушал доклады представителей Сил обороны. Руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк и министр внутренних дел Игорь Клименко сообщили о ликвидации последствий атак РФ по Харькову, Кривому Рогу, Херсону и другим городам.

Генерал Валерий Залужный доложил об общей ситуации на поле боя. О конкретных направлениях доложили генералы Александр Сырский и Александр Тарнавский. Командующий Воздушными силами Николай Олещук рассказал о результатах применения противовоздушной обороны. Наш воздушный щит, как отметил Зеленский, шаг за шагом будет усилен.

Был и отдельный подробный доклад руководителя ГУР Кирилла Буданова. "Оккупанты точно ощутят последствия нашей работы. Серьезно ощутят", – заинтриговал президент.

Гарант добавил, что Киев готовит ряд международных мероприятий. "Неделя будет очень важной для Украины, для нашей внешней политики", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский якобы может посетить Генеральную Ассамблею ООН, которая пройдет в сентябре текущего года в Нью-Йорке (США). В Bloomberg заявили, что там глава Украины представит свою формулу мира.

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