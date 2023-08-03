ВСУ перестали использовать тактику США в ходе контрнаступления, армия РФ перенапряжена – NYT

Бригады Вооруженных сил Украины, проходившие обучение в странах Запада, перестали в ходе контрнаступления опираться на американскую тактику ведения боевых действий. Командование Сил обороны вернулось к тактике, которую украинские военные знают "лучше всего".

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Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на слова официальных лиц США и независимых аналитиков. Как говорится в статье, сейчас ВСУ сосредоточились на том, чтобы истощить российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности "вместо того, чтобы бросаться на минные поля под огнем".

На юге страны происходит наращивание войск, вместе с этим вторая волна обученных на Западе сил начинает преимущественно мелкомасштабные атаки, чтобы пробить позиции россиян.

При этом в США обеспокоены тем, что возвращение Украины к своей старой тактике чревато риском того, что она лишится "драгоценных" боеприпасов, что может сыграть на руку Москве и поставить Украину в невыгодное положение в войне на истощение.

По данным NYT, в Белом доме рассчитывали, что девять бригад ВСУ с около 36 тысячами военных во время контрнаступления продемонстрируют, что "американский способ ведения войны превосходит российский". В частности, речь идет о децентрализации управления разными подразделениями на поле боя.

Однако украинские защитники столкнулись со значительным минированием территорий и постоянными обстрелами из вражеской артиллерии и авиации. Теперь украинские командиры изменили тактику и сосредоточились на изматывании российских сил артиллерией и ракетами большой дальности.

Решение Украины изменить тактику является четким сигналом того, что надежды НАТО на большие успехи украинских формирований, подготовленных на Западе и вооруженных новым оружием, не оправдались, по крайней мере, на данный момент, утверждает издание.

"Это поднимает вопрос о качестве обучения, которое украинцы получили на Западе, и о том, успешно ли оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов, в том числе почти в 44 миллиарда долларов, предоставленное администрацией Байдена, которое превратило украинские Вооруженные силы в стандартную боевую силу НАТО" , – пишет NYT.

По мнению некоторых экспертов, Украина может вернуться к американскому способу ведения войны, если прорвет российскую оборону. Но атаковать сложнее, чем обороняться, что Россия продемонстрировала в прошлом году, отказавшись от своих первоначальных планов наступления на Киев, говорится в статье.

По словам американских чиновников, наращивание украинских сил на прошлой неделе состоялось в то время, когда украинцы расчищали пути через часть российской обороны и начали изматывать российские войска и артиллерию.

Западный чиновник, говоривший с NYT на условиях анонимности, сказал, что российские силы перенапряжены и до сих пор имеют проблемы с логистикой, поставкой, личным составом и вооружением.

Верховный главнокомандующий НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав согласен с этим. Он по-прежнему ожидает, что украинское контрнаступление поставит Россию в невыгодное положение.

"Украинцы сейчас находятся в состоянии, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы. И мы начинаем видеть, как россияне отступают", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк рассказала, что из-за ударов ВСУ по складам с боеприпасами российские оккупанты испытывают снарядный голод. За неделю было обезврежено семь складов врага на левом берегу Днепра, благодаря чему количество обстрелов юга значительно снизилось.

– В военной разведке Британии отметили, что пахотные земли и кустарники существенно замедляют ход боев на юге Украины, затрудняя разминирование территорий.

– Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в наступлении ВСУ нет никаких графиков и дедлайнов. По его словам, говорить о каких-либо сроках могут только те, кто не понимает, что такое война.

– В Минобороны Украины ранее заявили, что ВСУ за время контрнаступления деоккупировали 241 кв. км территории на юге и востоке страны.

– Министр вооруженных сил Великобритании Джеймс Хиппи отметил, что контрнаступление ВСУ идет по плану, разработанному зимой совместно с Британией и США. Украинские войска сдерживают огневую мощь, чтобы в нужный момент совершить прорыв.

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