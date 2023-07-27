'Не голливудский фильм': министр вооруженных сил Британии заявил, что контрнаступление ВСУ идет по плану

Контрнаступление Украины идет согласно плану, разработанному совместно с Великобританией и США в течение зимы. Украинские военные сдерживают огневую мощь, чтобы в нужный момент совершить прорыв.

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Об этом заявил министр вооруженных сил в Минобороны Великобритании Джеймс Гиппи, подчеркнув, что контрнаступление – это не голливудский фильм. Его слова цитирует The Telegraph.

Гиппи отверг опасения, что операция застопорилась, после того как в оценке немецких военных, просочившейся в СМИ, было поставлено под сомнение прогресс и тактику Украины.

"В настоящее время Украина оправдывает наши ожидания. Они в целом выполняют план, который разработали вместе с нами, американцами и другими странами прошлой зимой", – сказал британский министр.

По словам Гиппи, Украина проявляет "должную осторожность", отказываясь посылать большое количество людей и предоставленное союзниками оружие на плотные российские минные поля.

Британский министр отметил, что контрнаступление – это не голливудский фильм

"Это не голливудский фильм. Здесь не должно было быть момента, когда танки покатятся, и заиграет музыка, разыграется военный монтаж, а затем в конце победа до сентября", – отметил Джеймс Гиппи.

Он подчеркнул, что украинские военные сдерживают огневую мощь, чтобы в нужный момент совершить прорыв.

"Мы ждем, что украинцы применят второй эшелон там, где они решат", – добавил чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ВСУ прорвали оборонительные позиции врага в Запорожье к югу от Орехова. Эксперты Института изучения войны предположили, что это означает поворот в контрнаступательных усилиях Киева и, вероятнее всего, является лишь началом любого "основного удара", который могут нанести ВСУ, а не его итогом.

Накануне в Минобороны Украины отметили, что ВСУ продвигаются по трем направлениям фронта. А Генштаб указал, что Силы обороны отразили атаки врага под Бахмутом и Авдеевкой и продолжают наступать на юге.

В то же время, издание New York Times со ссылкой на американских чиновников написало, что украинские военные передали Вашингтону информацию о начале нового этапа контрнаступления Сил обороны. Они назвали направление фронта, которое является одной из главных целей украинского контрнаступления.

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