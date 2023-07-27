Основной удар: стало известно главное направление украинского контрнаступления, - NYT

Украинские военные передали информацию Вашингтону о начале нового этапа контрнаступления Сил обороны. В целом фронт на Запорожском направлении является одной из главных целей украинского контрнаступления.

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Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности. На протяжении последних почти двух месяцев основной удар контрнаступления Украины сосредоточен в юго-восточном регионе страны.

По данным публикации, украинские официальные представители передали информацию чиновникам США о планируемых контрнаступательных действиях. Согласно этой информации, усиленные украинские группировки намерены осуществить продвижение на юг через российские минные поля и другие укрепления, с целью достичь города Токмак. В случае успешного продвижения в Токмак, планируется дальнейшее продвижение в направлении города Мелитополь.

Основной целью ВСУ в контрнаступлении является разрыв так называемого сухопутного моста между оккупированными Россией украинскими территориями и Крымским полуостровом. Достижение этой цели имеет высокую стратегическую важность для Украины. Также украинские военные стремятся продвинуться достаточно далеко на юг, чтобы поставить данный регион в зону досягаемости украинской артиллерии.

Отметим, что в 2014 году Крым был присоединен к России, и с тех пор регион стал стратегически важной базой для Черноморского флота России, а также для обеспечения российских вооруженных сил на южных направлениях.

Новая операция Сил обороны, в случае успеха, может занять от одной до трех недель. Однако с момента начала контрнаступления в начале июня мало что идет по плану, и официальные представители из Белого дома и Пентагона заявили в среду, что с большим интересом следят за усилением активности.

"Это большое испытание", – сказал один из высокопоставленных чиновников США.

В среду два чиновника Пентагона заявили, что основной удар контрнаступления Украины, продолжающегося уже почти два месяца, приходится на юго-восток страны. В этой области тысячи подкреплений втянулись в жестокие битвы, причем многие из этих войск были обучены и оснащены Западом и до сих пор находились в резерве.

В общем, фронтовая линия в районе Запорожья представляет собой одну из трех основных направлений контрнаступления украинских вооруженных сил. Стратегической целью Украины является установление контроля над прибрежными территориями Азовского моря и создание разрыва между оккупированными Россией областями на юге и востоке страны.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Анна Маляр заявила, что в учебники войдет ряд достижений наших Сил обороны. В частности, то, что украинские силы наступают в условиях, когда у врага больше оружия и личного состава.

– Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в нашей армии сформировалось новое поколение офицеров и командиров, не обремененных советскими традициями.

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