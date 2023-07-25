'Войдут в учебники': Маляр назвала два особых достижения ВСУ во время контрнаступления

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр назвала, какие особые достижения ВСУ во время контрнаступательных действий войдут в учебники по истории. Так, она отметила, что украинские силы наступают в условиях, когда у врага больше оружия, несмотря на то, что наступление считается возможным когда наоборот.

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Так, украинские силы продолжают продвигаться и наносить находящемуся в обороне врагу значительные потери. Об этом Маляр рассказала в своем Telegram-канале.

Так, заместитель министра считает совершенно удивительным то, что, несмотря на преобладание врага в оружии и живой силе, украинские защитники ведут контрнаступательные действия, а оккупанты имеют значительные потери.

"И вопрос нужно ставить прежде всего не о количестве пройденных километров, а вообще о факте – двигаемся вперед или нет. То, что мы двигаемся в условиях преимущества врага – признак высокого мастерства и мужества наших защитников", – отметила Маляр.

Так, на некоторых направлениях потери оккупантов превышают потери украинской армии в 8 раз, несмотря на то, что российская сторона находится в обороне.

"Количество погибших у нас на направлениях наступления значительно меньше, чем у врага. На Бахмутском у нас погибает в 8 раз меньше, чем у врага. На Бердянском и Мариупольском – в 5,3 раза меньше. Это при том, что обычно больше теряет наступающая сторона", – добавила она.

Ранее в Генштабе ВСУ отметили, что наши военнослужащие продолжают контрнаступательную операцию к северу и к югу от города Бахмут. Также Ковалев подчеркнул, что ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Андреевки.

Также командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные ежедневно продвигаются на 0,5-1 км. Ускорить контрнаступление ВСУ фактически невозможно из-за большого количества оборонительных сооружений и минных полей оккупантов.

Напомним, что генерал США Марк Милли призвал не называть контрнаступление ВСУ провальным. По его словам, за Украину еще предстоит много борьбы.

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