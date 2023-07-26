Удалось подготовить сильную школу командиров: Наев рассказал об обучении ВСУ и освоении западной техники

С 2014 года, когда Россия начала агрессию против Украины, украинская армия кардинально изменилась. В частности, в армии сформировалось новое поколение офицеров и командиров, не обремененных советскими традициями.

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Именно это позволяет украинским воинам поражать западных союзников скоростью освоения западных образцов техники и вооружений и противостоять мощному врагу на поле боя. Об этом заявил командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

По словам Наева, украинские военные продолжают удивлять западных коллег тем, насколько быстро овладевают навыками обращения с западными образцами техники и вооружений.

"Украинские Вооруженные силы продолжают устанавливать рекорды по военному делу. С началом поступления международной военно-технической помощи сообразительные украинские воины удивили профессиональные круги военных аналитиков, овладевая западными образцами военной техники в невероятно сжатые сроки", – отметил он.

Командующий ОС ВСУ отметил, что во многом это происходит благодаря тому, что в Вооруженных силах сейчас особое внимание уделяется повышению квалификации командных звеньев тактического и оперативно-тактического уровня.

"Ведь от подготовки командиров младшего и среднего состава зависит эффективное применение нового вооружения, которое с прошлого года поступает в ВСУ", – отметил Наев.

По его словам, Украине с 2014 года пришлось возрождать командный состав армии в военной традиции, отличной от советской.

"Это был целый комплекс мероприятий. В частности, с 2014 года в Вооруженных силах Украины начала создаваться новая система подготовки. Войска готовились с учетом опыта, приобретенного сначала в районе проведения АТО, а в дальнейшем – и во время проведения операции Объединенных сил. Больше внимания уделялось умению командиров всех уровней самостоятельно принимать решения. Первый опыт боевых столкновений наглядно продемонстрировал важность тренированности личного состава и подготовки офицерского корпуса. Поскольку в критический момент воин не поднимается до уровня своих теоретических знаний, а действует так, как научился, по тем алгоритмам, которые усвоены на учебном тактическом поле", – подчеркнул Наев.

Он напомнил, что Украина вынуждена противостоять сильному и многочисленному врагу. Так что, уверяет он, единственным выходом было учиться воевать не количеством, а качеством.

"И самое главное – в отличие от советской школы, где подчиненным ставят задачу выполнить приказ любой ценой, – в Вооруженных силах Украины командир имеет право сам принимать решения во время боя, в зависимости от ситуации, которая сложилась, если его решение не ставит под угрозу выполнение основной задачи", – сказал Наев.

По словам командующего ОС ВСУ, сейчас обучение планируется с учетом уже полученных возможностей и опыта.

"При этом сосредотачиваем внимание на приобретении новых знаний и навыков, необходимых для общей победы на поле боя. В частности, в рамках командирской подготовки обучаем поиску новых нестандартных решений, умению мыслить творчески, проявлять разумную инициативу, обоснованно принимать управленческие решения и, самое главное, нести персональную ответственность за эти решения", – отметил Наев.

Также он добавил, что за годы войны в Вооруженных силах создана "сильная украинская школа командиров".

"Мобильность и высокая мотивация, изобретательность и умение своевременно принимать решения стали одним из ключевых факторов, которые показали успешность школы командиров ВСУ. Наши офицеры до полномасштабного вторжения приобрели неоценимый боевой опыт непосредственно в боях на Донбассе. Так что в 2022 году наши командиры встретили врага уже подготовленными к ведению широкомасштабных боевых действий", – подчеркнул Наев.

Опыт, высокая мотивация, постоянное обучение, заверил командующий, являются "неотъемлемыми составляющими роста нового поколения украинских офицеров".

"Они смелые, ответственные и стремятся к применению новых тактических решений на основе достижений технического прогресса. Камеры наблюдения, дроны и современная связь превратили младшего командира в руководителя поля боя в режиме реального времени. А использование современной военной техники западных образцов кратно усилило возможности подразделений и частей", – отметил генерал-лейтенант.

В настоящее время украинские военные проходят подготовку, в том числе и на полигонах, в западных странах. Речь идет о тысячах воинов.

"Украинские офицеры будут овладевать процессом планирования и командования, координации маневров и ведения разведки. Таким образом, мы не только получаем техническую помощь от стран-партнеров, но и учимся ее эффективному использованию на поле боя", – резюмировал Наев.

Напомним, ранее Наев рассказал об усилении ПВО на северном направлении. По его словам, для защиты северных границ государства от воздушных угроз задействованы дополнительные огневые группы.

В частности уделяется внимание повышению уровня защищенности объектов критической инфраструктуры.