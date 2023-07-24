Задействовали дополнительно несколько огневых групп: Наев рассказал об усилении ПВО на северном направлении

Украинские воины продолжают усиливать противовоздушную оборону на севере нашей страны. В частности, уделяется внимание повышению уровня защищенности объектов критической инфраструктуры.

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В настоящее время постепенно происходит усиление противовоздушной обороны на Сумском направлении. Об этом сообщил командующий Объединенными Силами ВСУ Сергей Наев.

По его словам, система противовоздушной обороны Украины в определенной степени зависит от международной военно-технической помощи. Наев подчеркнул, что военные уделяют повышенное внимание защите объектов критической инфраструктуры в пределах тех ресурсов, которые есть в наличии.

Командующий Объединенными Силами ВСУ подробно рассказал об усилении противовоздушной обороны в Сумской области. В этом регионе дополнительно задействовано несколько огневых групп.

Эти группы вооружены крупнокалиберными пулеметами с коллиматорными и тепловизионными прицельными комплексами, чтобы работать по воздушным целям в том числе и ночью. Также группы оборудованы прожекторными установками. Наев подчеркнул, что находился на одной из огневых позиций и лично наблюдал работу экипажей мобильных огневых групп во время нападения вражеских беспилотников. В то же время он отметил, чтобы украинское небо было более защищенным, необходима дополнительная помощь от западных партнеров.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходим полноценный воздушный щит. Только так мы сможем победить российский ракетный террор.

Ранее сообщалось, что Украина уже разработала собственную систему противовоздушной обороны средней дальности. Сейчас она проходит тестирование. Украинская система ПВО близка к американской Hawk.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы противовоздушной обороны Украины показывают хороший результат боевой работы во время российских ракетных атак. Однако часть ракет защитникам не удается перехватить, в частности из-за отсутствия необходимых средств ПВО.

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