В Воздушных силах назвали ракеты, которые украинским ПВО сложно сбивать: в чем главная проблема

Силы противовоздушной обороны Украины показывают хороший результат боевой работы во время российских ракетных атак. Однако часть ракет защитникам не удается перехватить, в частности, из-за отсутствия необходимых средств ПВО.

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Имеющиеся в Украине средства ПВО пока что не могут противостоять ракетам Х-22 и "Оникс". Об этом в эфире национального телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, во время ночной ракетно-дроновой атаки по югу Украины силы ПВО показали хороший результат. В то же время часть вражеских целей не удалось уничтожить. Игнат подчеркнул, что Украина пока не имеет возможности уничтожать ракеты Х-22 и "Оникс", которыми российские террористы атаковали Одесскую и Николаевскую область.

"То, что возможно сбить – сбивается. Хотелось бы, конечно, и "Шахедов" больше сбить, и крылатых ракет, но все равно результаты боевой работы достаточно неплохие. Ракеты "Оникс" и Х-22 нет возможности сбивать, потому что мы понимаем, что это за ракеты, с какой скоростью они летят и по какой траектории", – заявил спикер Воздушных сил.

Спикер командования Воздушных сил отметил, что противостоять таким ракетам могли бы такие средства противовоздушной обороны, как Patriot и SAMP-T. Поэтому, по словам Игната, в южных регионах необходимо усиление дополнительными средствами ПВО.

"Вчера было оглашено руководством государства, что нужны средства, нужно усиление именно южных регионов, наших портовых городов средствами, в частности, против баллистики. Так как Х-22 летит именно по баллистической траектории, такие системы как Patriot или SAMP-T могли бы обеспечить защиту этого региона", – сказал Игнат.

Также Игнат объяснил, что ракету Х-22 сложно сбивать из-за того, что на летит по баллистической траектории. В то же время "Оникс" проблематично перехватывать из-за огромной скорости, которую развивает ракета. Также особенностью этого вооружения является низкая траектория полета – при заходе на цель "Оникс" летит над поверхностью воды всего 10-15 метров.

"Оникс" – это ракеты наземного базирования, которые противник не впервые использует по прибережной зоне, таким образом наносит удары по Одесщине и Николаевщине. Ракета "Оникс" предназначена для уничтожения плавсредств, кораблей. Летит она более 3000 км/ч, на марше она может подниматься высоко для экономии топлива, а при заходе на цель ракета может лететь 10-15 метров над водой. Это усложняет ее выявление и сбитие средствами противовоздушной обороны", – отметил Игнат.

В Воздушных силах ВСУ подчеркнули, что страна-агрессор РФ не занимается производством ракет Х-22. Однако у врага еще есть существенный запас этого вооружения – около 250 единиц. Также Игнат подчеркнул, что с начала полномасштабной войны Россия выпустила по Украине около 150 ракет Х-22. К сожалению, не одну из них пока не удалось уничтожить имеющимися средствами ПВО.

Напомним, оккупационные войска России ночью 20 июля атаковали дронами и ракетами украинские города: третий день под обстрел попала Одесщина – там разрушения в городе и области.

Ранее сообщалось, что во время массированной воздушной атаки по Украине ночью 20 июля российские оккупанты направили дроны-камикадзе Shahed-136 по Сумщине. Защитники неба сбили два таких вражеских беспилотника, в то же время есть и прилет.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия страны-агрессора России ночью 20 июля атаковала двумя крылатыми ракетами центр Николаева. В городе прозвучала серия громких взрывов, в жилом доме возник сильный пожар, погиб один человек и пострадали не менее 19, в частности дети.

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