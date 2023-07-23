'Украине нужен воздушный щит!' Зеленский рассказал, как победить ракетный террор РФ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходим полноценный воздушный щит. Только так мы сможем победить российский ракетный террор.

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Об этом глава государства написал в Telegram. Он подчеркнул, что Украина уже показала всему миру, что может сбивать даже российские ракеты, которыми террористы особенно хвастались (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Но для всей нашей территории, для всех наших городов и громад нужно больше систем противовоздушной обороны. Мир не должен привыкнуть к российскому террору – нужно победить террор. И это возможно!" – убежден Зеленский.

Он также продемонстрировал кадры ужасающих последствий российских ракетных обстрелов Украины, в том числе и ночной атаки на Одессу 23 июля, и статистикой разрушений и смертей, что показать миру, что Россию необходимо остановить прямо сейчас.

Напомним: ранее Зеленский отреагировал на теракт в Одессе, заявив, что никакого оправдания такому террору нет и быть не может. Украина непременно ответит российским террористам.

"Ракеты против мирных городов, против жилых домов, собора... Никакого оправдания российскому злу быть не может. Как всегда, это зло проиграет. И за Одессу обязательно будет ответ российским террористам. Они почувствуют этот ответ", – написал глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в ответ на просьбу Зеленского генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил о созыве заседания недавно созданного Совета Украина-НАТО 26 июля. Ключевой темой заседания Совета станет обсуждение ситуации в Черном море и консультации по транспортировке украинского зерна;

– 23 июля Россия снова атаковала Одессу. По данным ОК "Юг", российские войска били по региону крылатыми ракетами Х-22 из самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К" и баллистическими "Искандер-М". Из запущенных захватчиками 19 ракет силы ПВО ночью сбили девять.