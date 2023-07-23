Украина разработала собственную систему ПВО средней дальности, близкую к Hawk, – нардеп Чернев

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Егор Чернев заявил, что Украина уже разработала собственную систему ПВО средней дальности. Сейчас она проходит тестирование.

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Об этом нардеп Чернев рассказал в эфире национального телемарафона "Єдині новини" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По его словам, украинская система ПВО близка к американской Hawk.

"У нас есть системы ПВО новейшие, это, конечно, не аналог Patriot, SAMP/T или IRIS-T. Это, думаю, больше к Hawk или таким средней дальности системам", – сказал депутат.

Он не стал озвучивать названия украинских установок, но отметил, что тестирование они проходят достаточно успешно. Ракеты к этим системам ПВО уже разработаны.

"Это также будет покрываться нашим ВПК (военно-промышленный комплекс – Ред.)", – добавил Чернев.

MIM-23 Hawk – американский полумобильный зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия.

Типичная батарея Phase III Hawk включает один радар отслеживания импульсов AN/MPQ-50, один радар непрерывного волнового наблюдения AN/MPQ-62, два радара освещения высокой мощности AN/PQ-61, один центр распределения огня, один передатчик-приемник "свой-чужой" и 6 цифровых пусковых установок с 18 ракетами на колесных прицепах.

Дальность обнаружения целей радарами достигает 100 км, а система одновременного поражения целей на низкой высоте позволяет противодействовать групповым атакам путем одновременного перехвата нескольких целей низкого уровня.

У Украины уже есть на вооружении ЗРК Hawk. Подробнее о них читайте в нашем материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы противовоздушной обороны Украины показывают хороший результат боевой работы во время российских ракетных атак. Однако часть ракет защитникам не удается перехватить, в частности из-за отсутствия необходимых средств ПВО.

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