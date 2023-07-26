ВСУ продвигаются по трем направлениям: в Минобороны рассказали о ситуации на юге и востоке Украины

Войска Российской Федерации на восточной линии фронта пытаются наступать на Купянском и Лиманском направлениях, а Силы обороны Украины продвигаются в районе Бахмута. На юге наши воины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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О ситуации на фронте рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр. На своем канале в Telegram она в краткой форме изложила оперативную обстановку на поле боя в Украине.

Восток

Украинские воины продолжают сдерживать наступление противника на Лимано-Купянском направлении.

Там враг ищет в нашей обороне слабые места, ведет активный артиллерийский огонь, атакует группами пехоты и использует отряды специального назначения. Маляр утверждает, что противник "всеми силами пытается продавить нашу оборону, но безуспешно".

"Наши защитники на этих направлениях принимают все меры, чтобы остановить врага", – написала она.

На Бахмутском направлении наши войска продолжают успешно вести наступательные действия на южном фланге. Жесткие бои идут в районах Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки.

Представительница МО заявила, что враг оказывает сильное сопротивление, применяет резервы, но вместе с тем несет значительные потери.

Юг

Маляр заявила, что украинские силы продолжают операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, постепенно продвигаются.

Серьезные бои идут в районе Старомайорского. "Наши защитники имеют успехи, закрепляются на достигнутых рубежах", – сообщила заместительница главы Минобороны.

Российские захватчики, в свою очередь, пытаются вернуть утраченные позиции, в частности северо-восточнее села Работино Запорожской области. "Но безуспешно", – заявила представительница оборонного ведомства.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Анна Маляр заявила, что в учебники войдет ряд достижений наших Сил обороны. В частности, то, что украинские силы наступают в условиях, когда у врага больше оружия и личного состава.

– Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в нашей армии сформировалось новое поколение офицеров и командиров, не обремененных советскими традициями.

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