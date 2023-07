ВСУ прорвали оборонительные позиции врага на Запорожье, оккупанты ответили дезинформацией и приуменьшением успехов – ISW

Украинские силы 26 июля начали крупную механизированную контрнаступательную операцию в западной части Запорожской области и, похоже, прорвали некоторые оборонительные позиции ВС РФ к югу от Орехова. В ответ оккупанты начали широкий спектр распространения дезинформации относительно масштабов атаки и связанных с ней якобы потерь Украины.

Эксперты предположили, что это знаменует собой поворот в контрнаступательных усилиях Киева и, скорее всего, является лишь началом любого "основного удара", который могут нанести ВСУ, а не его итогом. Такую оценку ситуации дал Институт изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).

Как отмечают аналитики, ссылаясь на кадры с геолокацией, вероятно, Силы обороны Украины продвинулись в пределах 2,5 км непосредственно к востоку села Роботино во время атаки на Запорожье. Российские силы довольно поздно применили "стандартную доктринальную тактику эластичной обороны" и лишь несного отбросили украинские войска назад, хотя и не полностью, на исходные позиции.

В ответ на успехи украинцев российские источники, в том числе министерство обороны и несколько известных блогеров, утверждали, якобы ВСУ предприняли интенсивный лобовой удар в направлении Роботино (10 км к югу от Орехова) и прорвали российские оборонительные позиции к северо-востоку от населенного пункта.

При этом пропагандисты начали распространять широко расходящиеся утверждения относительно масштабов атаки украинских сил, приписывая им потери. В частности МО РФ заявило, якобы до трех батальонов ВСУ участвовали в этом "массированном штурме".

"Мы пока не обнаружили визуальных доказательств того, что в наступлении участвовало такое большое количество личного состава (полная бригада)", – ответили в ISW на ложь оккупантов.

Один российский пропагандист утверждал, что украинские войска использовали более 80 единиц бронетехники, а другие более консервативно говорили, мол, это число было ближе к 30-40. Различные блогеры также сделали разрозненные заявления о том, сколько бронетехники "уничтожили" российские войска.

"Но ISW также еще не наблюдал большое количество тепловых аномалий от датчиков НАСА FIRMS/VIIRs в этой области линии фронта, которые бы сопровождались большими механизированными толчками. Разногласия между несколькими известными российскими источниками, которые, как правило, предлагали более взаимосогласованные заявления о размерах и потерях в результате предыдущих украинских атак, указывают на то, что ситуация остается менее ясной и что украинские силы были более успешны, чем говорят российские комментаторы", – отметили аналитики.

Они добавили, что геометрия поля боя вокруг Роботино, а также состав обороняющихся там российских элементов придают важный оттенок предположениям об украинской атаке и ее достижениях. По их словам, на кадрах с геолокацией от 27 июля видны две украинские боевые машины пехоты Bradley и танк Т-72, либо выведенные из строя, либо брошенные примерно в 2,5 км к востоку от села, которое примерно в 2,5 км к югу от нынешней линии фронта.

Отмечается, что эта геолокационная точка находится за наиболее передовыми заранее подготовленными российскими оборонительными укреплениями в этом районе. А эта указывает на то, что украинским силам удалось продвинуться и прорвать тактически сложные оборонительные позиции врага.

В ISW допустили, что такого рода битва за проникновение будет одной из самых сложных задач для украинских сил в стремлении к более глубокому продвижению. Аналитики подчеркнули, что оборонительные линии, которые проходят дальше к югу от Роботино, вероятно, менее укомплектованы оккупантами, чем эти самые передовые позиции, учитывая, что ВС РФ, вероятно, пришлось выделить значительную часть имеющихся сил для укомплектования первой линии оборонительных позиций, расположенных к северу и востоку населенного пункта.

"Эти сообщения указывают на то, что Украина теперь может задействовать в бою свежие и, как правило, более опытные подразделения, в то время как те же подразделения российской 58-й общевойсковой армии (в частности, 71-й мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии) участвовали в оборонительных операциях в этом районе. Сам район постоянно с начала украинского контрнаступления в начале июня находится без подкрепления. Ввод в действие свежих украинских резервов вместе с геометрией российских оборонительных рубежей и вероятным ухудшением общего состояния ВС РФ в этом районе может позволить Украине начать более успешное наступление в ближайшие недели", – считают в ISW.

Там также напомнили, как западные и украинские официальные лица предположили, что атаки на Работино знаменуют собой поворот в контрнаступательных усилиях Украины. Газета New York Times сообщила со ссылкой на двух анонимных официальных лиц Пентагона, что "основной удар" украинского контрнаступления начался всерьез. Но в ISW больше уверены, что эти действия Сил обороны на Запорожье являются началом любого "основного удара", который могут нанести украинские военные, а не итогом такого удара.

"ISW по-прежнему считает, что украинские силы могут добиться значительных успехов в своих контрнаступательных операциях, но такие успехи, вероятно, будут происходить в течение длительного периода времени и будут чередоваться с затишьями и периодами более медленных и упорных усилий по мере того, как украинцы подходят к очередным русским оборонительным рубежам и сами требуют подкрепления и ротации", – напомнили в Институте изучения войны о том, что контрнаступление требует больше времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Минобороны Украины отметили, что ВСУ продвигаются на трех направлениях фронта. А Генштаб указал, что Силы обороны отбили атаки врага под Бахмутом и Авдеевкой и продолжают наступать на юге.

В то же время издание New York Times со ссылкой на американских чиновников написало, что украинские военные передали Вашингтону информацию о начале нового этапа контрнаступления Сил обороны. Они назвали направление фронта, которое является одной из главных целей украинского контрнаступления.

