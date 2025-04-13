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Иван Ступак
Иван Ступак
Экс-сотрудник СБУ (2004-2015 гг.)

Блог | Террористический акт России в Сумах: Кремль хочет заставить Украину капитулировать

Террористический акт России в Сумах: Кремль хочет заставить Украину капитулировать

Это без преувеличения был террористический акт со стороны России.

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Тактику ближневосточного терроризма кремль взял на вооружение против украинского гражданского населения.

Первая баллистическая ракета попадает в самый центр города, где точно нет военных складов и аэродромов.

Вторая баллистическая ракетная прилетает в ту же локацию, когда на месте началась спасательная операция, находилось много спасателей и гражданских.

Локальная цель: увеличить количество погибших и раненых в 3-4 раза.

Стратегическая цель: заставить Украину (под страхом еще более кровавых ударов) принять любые территориальные и политические условия Кремля, а также прекратить ведение боевых действий.

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