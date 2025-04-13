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Блог | Террористический акт России в Сумах: Кремль хочет заставить Украину капитулировать
Это без преувеличения был террористический акт со стороны России.
Тактику ближневосточного терроризма кремль взял на вооружение против украинского гражданского населения.
Первая баллистическая ракета попадает в самый центр города, где точно нет военных складов и аэродромов.
Вторая баллистическая ракетная прилетает в ту же локацию, когда на месте началась спасательная операция, находилось много спасателей и гражданских.
Локальная цель: увеличить количество погибших и раненых в 3-4 раза.
Стратегическая цель: заставить Украину (под страхом еще более кровавых ударов) принять любые территориальные и политические условия Кремля, а также прекратить ведение боевых действий.
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