В Украине значительно потеплеет к Пасхе: Диденко дала обнадеживающий прогноз

В Пасху в Украине ожидается значительное потепление и преимущественно сухая погода. Лишь в западных регионах возможны небольшие осадки.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщила синоптика Наталья Диденко. Она добавила, что кое-где столбики термометров поднимутся до +23 градусов.

"Как и обещала, с сегодняшнего дня у нас – только красота, цветы, солнце и тепло! В Украине до Пасхи будет теплая комфортная погода, преимущественно сухая, только в западных областях на неделе будут проходить периодические дожди", – говорится в сообщении.

Температура воздуха по всей территории страны прогреется от +13+19 до +17+23 градусов.

По словам синоптикини, в Киеве тоже ожидается настоящее тепло, так что можно смело выносить цветы на балкон, прятать теплые пуховики, одевать белые кроссовки и не забывать "донатиты для любви и победы!".

"Дождей в Киеве не будет. А будет солнце, тепло и прекрасная Пасха", – написала Диденко.

Напомним, после нескольких дней мороза, снега и пронзительного ветра украинцев ждет настоящий погодный контраст. На Пасху 2025 в регионы придет потепление до +18 градусов, что после весенних холодов уже воспринимается как "жара".

Как сообщал OBOZ.UA, май в Украине всегда является месяцем, бьющим температурные рекорды, и 2025 год не будет исключением. Погода в этот период может порадовать украинцев теплом, но и приготовить сюрпризы, в частности температурные перепады.

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