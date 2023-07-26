ВСУ отразили атаки врага под Бахмутом и Авдеевкой и продолжают наступать на юге – Генштаб

Вооруженные силы Украины отразили атаки российских оккупантов под Бахмутом и Авдеевкой в Донецкой области. В то же время украинские защитники продолжают наступать на юге нашего государства.

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Об этом говорится в вечерней постройке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 26 июля 2023 года. Всего за сутки произошло 25 боевых столкновений между украинскими защитниками и российскими захватчиками.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация изменений не претерпела, пока признаки формирования наступательных группировок не выявлены.

На Северском и Слобожанском направлениях оккупанты сохраняют военное присутствие. В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Семеновка, Ясная Поляна Черниговской области; Свободная Слобода, Степное, Басовка, Могрица, Покровка Сумской области и Ветеринарное, Стрелка, Глубокое, Колодезное Харьковской области.

В Купянском направлении украинские защитники стойко держат оборону. Оккупанты пытались наступать южнее Новоселовского Луганской области. В то же время артиллерийские и минометные обстрелы врага потерпели Двухлетняя, Западное, Табаевка, Тополя Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток оккупанты безуспешно пытались наступать в районе южнее Дибровы Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное - Донецкой.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии захватчиков Силы обороны успешно отразили все вражеские атаки в районе севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клищиевки. При этом враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. Кроме того, от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василевка, Богдановка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитники Украины успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка. В то же время захватчики совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Степное, Авдеевка и Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Но враг нанес авиационный удар у Красногоровки. Также артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Кураховка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики пытались наступать в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационных ударов в районе Благодатного Донецкой области, а также совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Враг нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Пятихаток Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

Также артиллерийские обстрелы подверглись более 30 населенным пунктам, среди них Малиновка, Гуляйполе, Степное, Лобковое и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Кизомис Херсонской области и Ивановка Николаевской области.

В то же время, украинские защитники продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, а также наносят огненное поражение.

Кроме того, авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 – по его зенитно-ракетным комплексам. А подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 9 артиллерийских средств на огневых позициях и 2 пункта управления российских оккупантов.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее Анна Маляр заявила, что в учебники войдет ряд достижений наших Сил обороны. В частности, то, что украинские силы наступают в условиях, когда у врага больше оружия и личного состава.

– Командующий Объединенными силами ВС Украины генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что в нашей армии сформировалось новое поколение офицеров и командиров, не обремененных советскими традициями.

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