Маляр: в ходе контрнаступления деоккупирован 241 квадратный километр

Украинские защитники продолжают вести контрнаступление против российских оккупантов. В ходе этой кампании уже деоккупирован 241 квадратный километр на юге и востоке страны.

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Такое заявление сделала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Об этом она сказала в эфире всеукраинского телемарафона.

Маляр объяснила, что информацию о деоккупированных территориях обновляют раз в неделю, поскольку ежедневно ситуация нестабильна. Кроме того, нашим защитникам необходимо закрепляться на освобожденных участках, хотя враг пытается штурмовать украинские позиции – там идут ожесточенные бои.

Однако, как она подчеркнула, Вооруженные Силы Украины постепенно продвигаются вперед по всем направлениям.

"К примеру, за прошедшую неделю, если говорить о Бахмутском направлении, там освобождены два квадратных километра и вместе уже 37 квадратных километров. Если о юге, больше 12 (квадратных километров – ред.) было освобождено за прошедшую неделю, и вместе – более 204 квадратных километры", – рассказала чиновница.

При этом Маляр уточнила, что восток – основное направление наступления врага. Ведь для них ключевая цель – захватить Донецкую и Луганскую области.

Напомним, во время заседания Совета Безопасности ООН 31 августа политический координатор Постоянного представительства Великобритании Фергус Экерсли озвучил данные по потерям РФ в живой силе. По данным британской разведки, Россия уже лишилась в Украине 200 тысяч военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, грузинские добровольцы бок о бок с украинскими воинами противостоят российской агрессии против Украины. На днях они провели успешную зачистку отбивших у врага российских окопов под Бахмутом.

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