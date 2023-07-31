Грузинские добровольцы провели успешную операцию по зачистке окопов под Бахмутом и взяли пленных. Видео

Грузинские добровольцы бок о бок с украинскими воинами противостоят российской агрессии против Украины. На днях они провели успешную зачистку российских окопов под Бахмутом, которые отбили у врага.

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Также грузинские воины пополнили обменный фонд, захватив в плен нескольких захватчиков. Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов, опубликовавший снятые грузинами после боя кадры (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Грузинские добровольцы продолжают сражаться с российскими оккупантами на украинской земле. На днях они отбили у россиян позиции в районе Бахмута и провели там зачистку.

"Грузинские добровольцы из подразделения "Черный Орел" провели успешную операцию по зачистке окопов под Бахмутом. Воины отбили позицию россиян и взяли в плен несколько оккупантов", – написал Бутусов.

На кадрах, снятых после боя у отбитых у россиян окопов, грузинские воины, сражающиеся в рядах 28 ОМБр, разоружили захваченных в плен захватчиков. Судя по видео, пленных было по меньшей мере двое.

Бутусов также напомнил, что 28 июля стало известно о гибели на Бахмутском направлении грузинского командира "Черного орла" Ачико Деврисашвили. С воином, который защищал Украину в составе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода и принял свое последнее сражение на украинской земле, 31 июля простились в Киеве.

Его отпели во Владимирском соборе.

"Обряд похорон погибшего воина совершил священнослужитель собора протоиерей Богдан Вайда, который выразил соболезнования побратимам погибшего воина и всему грузинскому народу. Во Владимирском соборе постоянно будет возноситься молитва за упокой души воина Арчила, который отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины", – отметили сайте УПЦ КП.

В общей сложности за время полномасштабной агрессии России в боях за Украину погибли 45 грузинских воинов.

Напомним, утром 31 июля в Минобороны назвали самые горячие направления фронта. Самые ожесточенные бои идут сейчас на Авдеевском, Марьинском, Лиманском, Купянском и Бахмутском направлениях. Они не стихают даже ночью.

В частности, в Бахмутском направлении украинские воины перехватили инициативу и наступают. На Купянском россияне практически ежедневно предпринимали попытки штурма.

На Лиманском направлении противник тоже пытался наступать, чтобы вытеснить украинских воинов из Серебрянского леса. Все попытки вражеского штурма были отражены украинскими войсками.

На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом и окружения населенного пункта Авдеевка. Враг успеха не имел.