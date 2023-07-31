Бои продолжаются круглосуточно: в Минобороны назвали самые горячие направления фронта и рассказали о продвижении ВСУ. Карта

Российские оккупационные войска пытаются наступать сразу на нескольких участках фронта. Наиболее ожесточенные бои происходят на Авдеевском, Марьинском, Лиманском, Купянском и Бахмутском направлениях.

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Только за прошедшую неделю на востоке Украины произошло более 170 боевых столкновений. Об этом в эфире телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, украинские воины перехватили инициативу на Бахмутском направлении и контратакуют врага. В то же время захватчики пытаются штурмовать позиции украинских защитников на Купянском направлении. Воины ВСУ отбивают все попытки врага сдвинуть линию фронта.

"Основное направление наступления врага – это восток. Полномасштабное наступление врага продолжается с января 2023 – это Авдеевское, Марьинское, Лиманское, Купянское и Бахмутское направления. На Бахмутском направлении сейчас мы перехватили инициативу и наступаем. На Купянском направлении враг штурмовал практически каждый день за прошедшую неделю, и сейчас там продолжаются штурмы. Наши войска постоянно отбивают там атаки врага", – сказала Маляр.

Маляр отметила, что бои на востоке Украины продолжаются круглосуточно. При этом украинские войска продвигаются и вместе с тем не оставляют шансов врагу захватить новые территории.

"В общем на восточном направлении за прошедшую неделю между нашими войсками и вражескими было больше 170 боев. Это практически беспрерывно и круглосуточно продолжаются бои. Вместе с тем, мы продвигаемся, но врагу наши Вооруженные силы не оставляют такой возможности. Поэтому враг пытался на Купянском направлении наступать, но у них ничего не получилось", – отметила замминстра обороны.

Кроме того, Маляр уточнила, что на Лиманском направлении противник также пытался наступать с целью вытеснения наших войск в районе Серебрянского леса. Все попытки вражеского штурма были отбиты украинскими войсками.

На Бахмутском направлении враг в течение недели всеми силами пытался остановить наступление ВСУ, но наши защитники постепенно продвигались. Освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 37 кв. км. За неделю удалось освободить 2 кв. км.

На Авдеевском, Марьинском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на ведении наступательных действий с целью установления полного контроля над населенным пунктом Марьинка и оцепления населенного пункта Авдеевка. Враг успеха не имел.

На Юге Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Малая Токмачка, Роботино Запорожской области ВСУ имели успех. Наши защитники закрепляются на достигнутых рубежах. Только за прошедшую неделю украинские воины освободили территорию площадью 12,6 кв. км. На освобожденных территориях проходят мероприятия по разминированию местности.

Напомним, украинские защитники продолжают сдерживать наступление врага на Лиманском и Марьинском направлениях, а также вести контрнаступление – на Мелитопольском и Бердянском.

Ранее сообщалось, что 27 июля воины Сил обороны Украины подтвердили, что освободили от российских оккупантов поселок Старомайорское Донецкой области. Населенный пункт деоккупировали бойцы из 35-й отдельной бригады морской пехоты и батальона теробороны "Арей".