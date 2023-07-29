ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях, оккупанты усилили принудительную паспортизацию населения – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте в Украине произошло 27 боевых столкновений Сил обороны с российскими оккупационными войсками. Украинские защитники, в частности, продолжают сдерживать наступление врага на Лиманском и Марьинском направлениях, а также вести контрнаступление – на Мелитопольском и Бердянском.

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Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 29 июля. В то же время там отметили, что оккупанты на временно захваченных территориях усиливают принудительную паспортизацию украинцев.

В частности, такая ситуация наблюдается в Горловке Донецкой области, где оккупанты разослали на местные предприятия распоряжение о предоставлении в так называемое "министерство государственной безопасности ДНР" списков работников, не получивших российский паспорт. Конечный срок исполнения распоряжения 1 января 2024 г.

Российские обстрелы и ситуация на фронте

За прошедшие сутки РФ нанесла ракетный удар по городу Днепр, применив 2 баллистические ракеты "Искандер-М". Кроме того, враг нанес 11 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Галагановки и Леоновки Черниговской области и Искрисковщины и Волфиного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Стрелка, Зеленое, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Двуречная, Западное, Синьковка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районах Серебрянского лесничества и Белогоровки Луганской области. Нанес авиационный удар возле Григоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки, Победы, Георгиевки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил обстрелы населенных пунктов Отрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка и Степное Запорожской области и Золотая Балка, Михайловка, Казацкое, Тягинка, Ивановка и Садовое Херсонской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Потери России в войне за сутки

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов противника.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– аналитики американского Института изучения войны сообщили, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины вели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта. 28 июля им удалось продвинуться под Бахмутом в Донецкой области;

– 27 июля воины Сил обороны Украины подтвердили, что освободили от российских оккупантов поселок Старомайорское Донецкой области. Населенный пункт деоккупировали бойцы из 35-й отдельной бригады морской пехоты и батальона терробороны "Арей";

– военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что Силы обороны Украины еще не начали третью фазу контрнаступления, ведь не привлекли основные ударные группы для участия в операции по освобождению территорий. Хотя на Запорожье защитники уже выходят на вторую линию обороны врага.