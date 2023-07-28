Третья фаза контрнаступления ВСУ еще впереди: эксперт указал, что о ней будет свидетельствовать

Силы обороны Украины еще не начали третью фазу контрнаступления, ведь не привлекли основные ударные группы для участия в операции по освобождению территорий. Хотя на Запорожье защитники уже выходят на вторую линию обороны врага.

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Там сейчас работают подразделения ограниченного функционала, и им сильно мешают мины, которые оставили за собой оккупанты. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире канала FREEДОМ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, практически 70-80% боевых задач в зоне на Запорожском направлении выполняются именно пехотной составляющей войска. Она, конечно, имеет поддержку БМП, танков и артиллерии, но речь идет об ограниченной вовлеченности этой техники, поскольку все остальное использовать опасно из-за серьезного минирования.

"Иногда даже приходится вручную проводить разминирование, не используя соответствующие специализированные средства, ведь такие привлекают внимание и могут быть элементом для наведения артиллерии врага", – отметил эксперт.

Коваленко говорит, что индикатором начала новой фазы контрнаступления Сил обороны Украины будет участие в операции тяжелой военной техники и основных ударных групп.

"Основные ударные группы еще не были вовлечены. Следовательно, третья фаза наступления – все еще впереди", – выразил убеждение он.

Военный эксперт подчеркнул, что в Запорожской области украинские защитники уже выходят на вторую линию обороны, выстроенную российскими войсками.

"Им еще необходимо выравнивать фланги и охватывать основные опорные пункты, такие как, например, село Роботино – его нужно охватить. То есть, пока мы не выйдем по всей основной линии обороны, не выровняем все фланги, говорить о начале нового этапа развития событий рано", – подытожил Коваленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины Сил обороны Украины освободили от российских оккупантов село Старомайорское на Донетчине, которое недалеко от границы с Запорожской областью. Морпехи 35-й ОБМП им. контрадмирала Михаила Остроградского опубликовали видео наступательной операции и отметили, что продолжают зачищать населенный пункт.

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