Силы обороны освободили Старомайорское: Зеленский показал видео

Воины Сил обороны Украины подтвердили, что освободили от российских оккупантов поселок Старомайорское в Донецкой области. Украинские военные записали видео из свободного от врага населенного пункта.

Видео дня

Кадры опубликовал на своем канале в Telegram президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 27 июля. Старомайорское освобождали бойцы из 35-й отдельной бригады морской пехоты и батальона теробороны "Арей".

"35-я бригада, а также дружественный батальон теробороны "Арей" выполняя задачу,освободили село Старомайорское! Слава Украине!" – говорит один из воинов.

"Наш юг! Наши ребята! Слава Украине!" – прокомментировал глава украинского государства.

Старомайорское расположено в Волновахском районе Донецкой области, на левом берегу реки Мокрые Ялы возле Нескучного, Благодатного и Макаровки, который недавно так же были деоккупированы. Старомайорское, находящееся на границе Донецкой и Запорожской областей, было захвачено оккупантами из России в начале полномасштабного вторжения.

Днем ранее представитель Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сказал, что украинские войска добились успеха в районе Старомайорского. Подразделения Сил обороны закреплялись там на достигнутых рубежах.

В то же время российские оккупанты попытались восстановить утраченное положение на юго-востоке от Работино, однако эти попытки были безуспешными.

В пресс-службе ССО 26 июля показали зачистку Старомайорского. Там базировалось подразделение российских десантников из 247 парашютно-десантного полка. Украинские защитники обнаружили и заблокировали захватчиков, в результате чего завязался бой, во время которого оккупанты были вынуждены сдаться.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– наши воины выбили россиян с позиций в районе Андреевки на Бахмутском направлении. Это 25 июля подтвердил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

– Институт изучения войны ранее заявил, что блокирование объектов в тылу войск РФ успешно снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов и способствует их истощению.

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