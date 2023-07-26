ВСУ добились успехов в районе Старомайорского на южном фронте – Генштаб

Украинские войска имеют успехи на юге Донецкой области. Защитники продвинулись и закрепляются на достигнутых рубежах в районе Старомайорского.

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В то же время российские оккупанты попытались восстановить утраченное положение на юго-востоке от Работиного, однако эти попытки были безуспешными. Об этом рассказал представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

По словам Ковалева, украинские войска добились успеха в районе Старомайорского на южном фронте. В настоящее время подразделения Сил обороны закрепляются там на достигнутых рубежах.

Вместе с тем, подчеркнул спикер ГШ ВСУ, российские оккупанты предприняли безуспешные попытки восстановить утраченное положение северо-восточнее Работиного на Запорожье.

"Враг продолжает оказывать мощное сопротивление, осуществляет перемещение подразделений, активно применяет резервы", – добавил Ковалев.

Напомним, накануне, 25 июля, в Генштабе заявили, что ВСУ выбили коккупантов с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, освобождение этого населенного пункта позволяет окружить врага в Бахмуте.