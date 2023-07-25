Дает возможность окружить врага в Бахмуте: Череватый рассказал о стратегическом значении Андреевки. Карта

Освобождение украинскими воинами населенного пункта Андреевка Донецкой области имеет стратегическое значение. Это очередной шаг к окружению вражеских войск в Бахмуте.

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Об этом заявил представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире телемарафона. О том, что оккупантов удалось выбить из Андреевки, стало известно утром 25 июля.

Переход Андреевки в Донецкую область под контроль украинских воинов позволяет продолжить усилия по окружению Бахмута, где идут тяжелые бои.

"Она (Андреевка, – ред.) как и любые населенные пункты вокруг Бахмута позволяют завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага", – отметил Череватый.

Он добавил, что захватчики осознали, что имеют дело с серьезным противником, поэтому тщательно минируют позиции и очень сильно закапываются.

Именно поэтому перед штурмовыми операциями все подразделения Сил обороны Украины проходят дополнительную подготовку и согласование. Между прочим, они готовятся проходить минные поля и противотанковые рвы, в частности, с помощью немецких мостоукладчиков Biber.

Напомним, утром 25 июля в Генштабе заявили, что ВСУ выбили оккупантов с позиций возле Андреевки на Бахмутском направлении.

Защитники проводили наступательно-штурмовые действия и заставили захватчиков бежать с позиций в районе этого населенного пункта.