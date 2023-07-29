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Силам обороны удалось продвинуться под Бахмутом, контрнаступление продолжается на трех участках фронта – ISW

Марина Погорилко
War
2 минуты
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ВСУ удалось продвинуться на нескольких участках фронта

В течение прошлых суток Силы обороны Украины вели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта. 28 июля им удалось продвинуться под Бахмутом в Донецкой области.

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Об этом сказано в аналитике американского Института изучения войны (ISW). Отмечается, что по словам военного командования Украины, наши войска продолжают наступление на северном и южном флангах Бахмута. При этом один из российских военных блогеров накануне подтвердил, что украинские войска продвинулись в районе Курдюмовки и Андреевки.

Силам обороны удалось продвинуться под Бахмутом, контрнаступление продолжается на трех участках фронта – ISW

Также россияне утверждали, что украинские силы продолжали наземные атаки вдоль границы Донецкой и Запорожской областей в районе Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки) и Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки), а некоторые блогеры признали, что украинские силы захватили Старомайорское 27 июля.

Российские "военкоры" утверждали, что войска оккупантов отражали атаки украинских наземных войск вблизи населенных пунктов Роботино (10 км к югу от Орехова), Вербовое (17 км к юго-востоку от Орехова) и Пятихатки (25 км к юго-западу от Орехова) на западе Запорожской области.

Силам обороны удалось продвинуться под Бахмутом, контрнаступление продолжается на трех участках фронта – ISW

При этом командир российского батальона "Восток" Александр Ходаковский заявил, что украинские силы могут наносить удары по всей глубине обороняющихся российских сил, чем ликвидируют командиров оккупационных войск и унижают российское командование и управление.

Силам обороны удалось продвинуться под Бахмутом, контрнаступление продолжается на трех участках фронта – ISW

В свою очередь в Генштабе ВСУ сообщили, что 247-й гвардейский десантно-штурмовой (ВДВ) полк (7-я дивизия ВДВ) отказался идти в бой под Старомайорским из-за больших потерь россиян и побед украинцев на поле боя. Также в сводке отмечалось, что украинские войска продолжают свое наступление на временно оккупированных россиянами территориях, в частности активно продвигаются на Запорожье, в частности на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение по артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Более того, бойцы ВСУ в ходе контрнаступательной операции освободили от российских оккупантов село Старомайорское Донецкой области. Президент Украины Владимир Зеленский и заместитель министра обороны Анна Маляр уже подтвердили освобождение этого населенного пункта. Это стало возможным благодаря результативным действиям личного состава 35-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского вместе с побратимами из 7-го отдельного батальона "АРЕЙ" УДА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что на Таврийском направлении ВСУ продолжают выбивать войска РФ. Силы обороны наносят врагу потери в живой силе и технике и имеют определенный успех;

– міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів, що окупаційні війська Росії максимально замінували тимчасово окуповані ними території України. На тих територіях, де Сили оборони України проводять контрнаступ, йдеться про дві-чотири міни на одному квадратному метрі.

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