До 4-х мин на каждом квадратном метре: в МВД рассказали об особенностях летнего контрнаступления

Оккупационные войска России максимально заминировали временно оккупированные ими территории Украины. На тех территориях, где Силы обороны Украины проводят контрнаступление, речь идет о двух-четырех минах на одном квадратном метре

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Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона в пятницу, 28 июля. Он сказал, что плотность заминирования российскими захватчиками украинских населенных пунктов, максимально высокая.

По словам министра, минирование территорий – серьезное препятствие на пути украинских воинов.

"Поэтому идем медленно, потому что должны уберечь наших людей. Конечно после этого, мы должны уберечь технику, чтобы продавить врага. Но, мы понимаем с чем мы имеем дело, с каким плотным заминированием столкнулись со времени начала этих боевых действий в июне месяце", – сказал Клименко.

Кроме этого, продолжается и процесс разминирования на деоккупированных территориях.

"Несмотря на то, что мы очень много людей теряем во время разминирования, это и ранения, и к сожалению, теряем навсегда наших спасателей, нацгвардейцев, полицейских-саперов. Мы говорим об огромных территориях в 130 тыс. кв. километров, которые мы уже успели разминировать за это время. Могу сказать, что с земли, или из воды мы обезвредили 665 тысяч взрывоопасных предметов", – подчеркнул Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Клименко заявил, что уровень минирования российскими оккупантами Запорожской области намного выше, чем других регионов, где был враг. Это замедляет контрнаступление Сил обороны.

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