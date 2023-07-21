Оккупанты заминировали Запорожскую область в десятки раз больше, чем Сумщину и Черниговщину, – глава МВД

Глава МИД Игорь Клименко заявил, что уровень заминирования российскими оккупантами Запорожской области намного выше, чем в других регионах, где был враг. Это замедляет контрнаступление Сил обороны.

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Об этом министр сказал в интервью "Радіо Свобода". По его словам, оккупационная армия России заминировала часть Запорожской области, которую временно захватила, в десятки раз больше, чем Сумскую, Черниговскую и Киевскую.

"Такое заминирование, которое делает враг на территории Запорожской области, и наступление сейчас это показывает, в десятки раз превышает заминирование, например, Черниговской или Сумской областей, где также враг минировал территории", – сообщил Клименко.

Руководитель ведомства добавил, что "на сегодняшний день у нас полностью заминированная территория".

Также он сказал, что на Киевщине взрывотехники все еще продолжают разминирование территории, которая была оккупирована армией России. Еще нужно разминировать тысячи гектаров полей.

"Поэтому мы ждем машин механического разминирования, для работы на полях", – сказал он.

Клименко отметил, что сроки разминирования зависят от кадрового потенциала и обеспечения необходимой техники.

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила накануне, что контрнаступление ВСУ замедляется из-за тотального заминирования территории, с чем невозможно бороться быстрее в связи с техническими моментами.

По ее словам, оккупанты всегда понимали, что наступление Сил обороны рано или поздно начнется, поэтому готовились и укреплялись. В настоящее время враг также имеет преимущество в количестве вооружений и людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, после деоккупации освобожденные от войск РФ территории еще долго остаются опасными. Так, в Николаевской области спустя более чем восемь месяцев после деоккупации было найдено еще одно минное поле.

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