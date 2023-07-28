ВСУ продолжают продвигаться на Запорожском направлении: произошло 21 боевое столкновение – Генштаб

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают свое наступление на временно оккупированных позициях российскими оккупантами. Украинские воины активно продвигаются в Запорожском направлении. Там за сутки произошло 21 боевое столкновение.

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Об этом говорится в оперативном сводке Генштаба ВСУ. Отмечается, что на пятьсот двадцатые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии российской федерации против Украины враг нанес 10 авиационных ударов и совершил 19 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

При этом вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

"В течение суток произошло 21 боевое столкновение", – сообщили в Генштабе.

– На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

– На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Галагановки и Леоновки Черниговской области и Искрисковщины и Волфиного Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это Ивашки, Гурьев Казачок, Уды, Стрелка, Зеленое и Охримовка Харьковской области.

– На Купянском направлении армия РФ нанесла авиационный удар в районе Дружелюбовки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Колодезное, Двухречная, Западное, Синковка и Кисловка Харьковской области.

– На Лиманском направлении враг нанес авиационный удар в районе Григоровки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное Донецкой области.

– На Бахмутском направлении от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Часов Яр, Ивановское, Предтечино, Белая Гора Донецкой области.

– На Авдеевском направлении враг нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в том числе Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

– На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Георгиевка Донецкой области.

– На Шахтерском направлении оккупанты обстреляли населенные пункты Одрадное, Благодатное, Макаровка, Зеленое Поле и Новодаровка Донецкой области.

– На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийские обстрелы подверглись более 25 населенным пунктам, среди них Красное, Гуляйполе, Волшебное, Новоандреевка и Степное Запорожской области; Золотая Балка, Михайловка, Казацкое, Тягинка, Ивановка и Садовое Херсонской области.

"В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и через значительные живой силе, в подразделениях российских оккупационных войск увеличилось количество отказов от участия в боевых действиях. Так, в районе населенного пункта Розовка Запорожской области, около 60 российских военнослужащих из состава 247 десантно-штурмового полка 7 десантно-штурмовой дивизии ВС РФ отказались выполнять районе села Старомайорское Донецкой области", – отметили в Генштабе.

Вместе с тем, как говорится в строительстве, оккупанты частично вывели из строя собственную автомобильную и бронетанковую технику.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 8 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 станции радиоэлектронной борьбы, состав боеприпасов, а также состав горюче-смазочных материалов врага. Поддерживайте Вооруженные Силы! Победим вместе! Слава Украине!" – резюмировали в Генштабе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины в течение 27 июля уничтожили на фронте 72 единицы вражеской техники и вооружения. Также было ликвидировано еще 560 оккупантов из страны-агрессора России.

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