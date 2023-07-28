Минус 560 оккупантов, средство ПВО и 30 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ

Силы обороны Украины в течении 27 июля уничтожили на фронте 72 единицы вражеской техники и вооружения. Также было ликвидировано еще 560 оккупантов из страны-агрессора России.

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На 520-е сутки полномасштабной войны в рядах российской армии уже недосчитывают 244 830 солдат и офицеров. Обновленные данные о ее потерях на украинской земле опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

Так, накануне наши защитники обезвредили 30 артиллерийских систем (всего 4775), 14 боевых бронированных машин (8161), четыре танка (4190), одно средство ПВО (458) врага.

В небе было уничтожено 11 российских БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 4007), на земле сожжено 11 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7240), одну – спецтехники (709).

С начала вторжения войск РФ украинские воины отминусовали также 1347 вражеских крылатых ракет, 698 РСЗО, 315 самолетов и 311 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы ССО на южном направлении уничтожили российских оккупантов и пополнили обменный фонд. В руки наших воинов снова попали осужденные россияне, которым за убийства украинцев пообещали отменить заключение.

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