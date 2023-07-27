Воины ССО на юге уничтожили группу оккупантов и взяли пленных. Видео операции

Украинские бойцы Сил Специальных операций на южном направлении уничтожили российских оккупантов и пополнили обменный фонд. В руки наших воинов снова попали осужденные россияне, которым за убийства украинцев пообещали отменить заключение.

Видео дня

Видео операции показали в Telegram Сил Специальных операций ВС Украины. Защитники Украины узнали о нахождении врага на конкретном участке благодаря хорошо проведенной разведке (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Военные сообщили, что операторы ССО Украины подошли к участку расположения противника, подавили его огнем из стрелкового оружия и вынудили отступить. После того, как оккупантов удалось заблокировать, им предложили сдаться – двое захватчиков выбрали плен, а остальные были уничтожены.

Напомним: воины ВСУ в районе Бахмута в Донецкой области захватили в плен двух российских военнослужащих. Оказалось, что оккупанты, находясь на переднем крае, курили траву.

Наши воины нашли устройство россиян, которое они использовали для употребления наркотических веществ. При этом захваченные в плен солдаты страны-агрессора не отрицали вину, а оправдались разрешением от своего руководства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– пленный оккупант из Магаданской области рассказал, что командование обманом бросило его на передовую. Вместо рытья окопов он оказался в ЧВК "Ветераны", а затем попал в плен на одном из направлений фронта;

– 18 июля украинские нацгвардейцы на юге захватили в плен командира роты 70 гвардейского мотострелкового полка. Это оккупационное подразделение дислоцируется в Чечне.