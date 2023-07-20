Нацгвардейцы взяли в плен командира оккупантов из Чечни: он рассказал о проблемах в рядах войск Путина

Нацгвардейцы 18 июля на юге захватили в плен командира роты 70 гвардейского мотострелкового полка. Это оккупационное подразделение дислоцируется в Чечне.

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Во время допроса пленник рассказал о деморализации оккупантов и о том, что они не хотят воевать. Об этом рассказал заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга.

Штурмовики-нацгвардейцы 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины захватили в плен российского командира из Чечни. Судя по выступлению представителя НГУ, тот попал в плен на Мелитопольском направлении.

"18 июля бойцами одной из штурмовых групп 15-й бригады оперативного назначения взят в плен командир роты 70-го гвардейского мотострелкового полка, который дислоцируется в городе Шале Чеченской Республики", – рассказал Уршалович.

Он добавил, что во время допроса пленный рассказал о проблемах в путинских войсках на территории Украины.

"Пленный сообщил о низком морально-психологическом состоянии личного состояния и его нежелании вести боевые действия. Ему была оказана медицинская помощь, после чего его передали соответствующим органам", – подчеркнул Уршалович.

Он добавил, что нацгвардейцы на Мелитопольском направлении в тесном взаимодействии с другими видами и родами войск Сил обороны продолжают контрнаступление. Каждый день они продвигаются по заминированным территориям под обстрелами на несколько сотен метров и закрепляются на достигнутых рубежах.

Также, по словам Уршаловича, аэроразведка НГУ продолжает выявлять огневые средства и РЭБ врага, большинство из них уничтожается.

В частности, была обнаружена и уничтожена российская автоматизированная станция постановки помех Р-330Ж "Житель".

Напомним, к утру 20 июля потери живой силы РФ превысили 240 тысяч: накануне украинские воины уничтожили 530 оккупантов и 19 артсистем.

Также сообщалось, что товарищ Гиркина посетовал, что войска Путина бросают своих умирать. Так называемый российский "военкор" отметил, что потери в рядах ВС РФ очень велики. Многие раненые захватчики погибают, потому что их не могут вынести с поля боя.