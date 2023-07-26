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"Нам замполит разрешил": воины ВСУ возле Бахмута взяли в плен двух оккупантов-наркоманов, те "оправдались". Видео

Дарья Дурова
War
2 минуты
1,6 т.
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Воины Вооруженных сил Украины в районе Бахмута (Донецкая область) захватили в плен двух российских военнослужащих. Оказалось, что оккупанты, находясь на переднем крае, курили траву.

Видео дня

Соответствующим видео поделился журналист Юрий Бутусов. Кадры, снятые нашими воинами, он опубликовал в Telegram 25 июля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Взятые в плен штурмовики страны-агрессора

На территории, отбитой Силами обороны, наши воины нашли приспособление оккупантов, которое они использовали для употребления наркотических веществ. Бутусов пошутил, что россияне "вели не слишком здоровый образ жизни".

Захваченные в плен солдаты страны-агрессора не стали отрицать вину, а вместо этого оправдались разрешением от своего руководства.

"Что вы, нарики?" – обратился к связанным российским штурмовикам воин ВСУ. "Нам замполит разрешил", – ответил ему один из оккупантов.

Интересная находка на позиции войск РФ

Добавим, что этому солдату украинские защитники разрешили закурить. Это еще раз доказывает, что Силы обороны Украины придерживаются Женевских конвенций в вопросах обращения с военнопленными.

Линия фронта в районе Бахмута

Как писал OBOZREVATEL:

– Наши воины выбили россиян с позиций в районе Андреевки на Бахмутском направлении. Это 25 июля подтвердил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

– Институт изучения войны ранее заявил, что блокирование объектов в тылу войск РФ успешно снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов и способствует их истощению.

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