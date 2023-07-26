"Нам замполит разрешил": воины ВСУ возле Бахмута взяли в плен двух оккупантов-наркоманов, те "оправдались". Видео

Воины Вооруженных сил Украины в районе Бахмута (Донецкая область) захватили в плен двух российских военнослужащих. Оказалось, что оккупанты, находясь на переднем крае, курили траву.

Видео дня

Соответствующим видео поделился журналист Юрий Бутусов. Кадры, снятые нашими воинами, он опубликовал в Telegram 25 июля (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

На территории, отбитой Силами обороны, наши воины нашли приспособление оккупантов, которое они использовали для употребления наркотических веществ. Бутусов пошутил, что россияне "вели не слишком здоровый образ жизни".

Захваченные в плен солдаты страны-агрессора не стали отрицать вину, а вместо этого оправдались разрешением от своего руководства.

"Что вы, нарики?" – обратился к связанным российским штурмовикам воин ВСУ. "Нам замполит разрешил", – ответил ему один из оккупантов.

Добавим, что этому солдату украинские защитники разрешили закурить. Это еще раз доказывает, что Силы обороны Украины придерживаются Женевских конвенций в вопросах обращения с военнопленными.

Как писал OBOZREVATEL:

– Наши воины выбили россиян с позиций в районе Андреевки на Бахмутском направлении. Это 25 июля подтвердил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

– Институт изучения войны ранее заявил, что блокирование объектов в тылу войск РФ успешно снижает возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов и способствует их истощению.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!