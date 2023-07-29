ВСУ имеют успехи на Таврийском направлении: 'демилитаризированы' две роты оккупантов, склады и техника

На Таврийском направлении Вооруженные силы Украины продолжают выбивать войска РФ. Силы обороны наносят врагу потери в живой силе и технике и имеют определенный успех.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. В частности, отметил он, было освобождено село Старомайорское в Донецкой области.

Сейчас наши защитники закрепляются на занятых рубежах.

Столкновения с врагом и обстрелы на Таврийском направлении не прекращаются: за прошедшие сутки оккупанты 17 раз атаковали позиции ВСУ и совершили 666 обстрелов.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврийского направления в течение суток выполнили 1510 огневых задач", – сообщил Тарнавский.

Враг за минувшие сутки убитыми и ранеными потерял более двух рот солдат, а также восемь складов боеприпасов и 19 единиц военной техники. Среди них два танка, четыре боевых бронированных машины, пушка Д-20, БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Элерое", пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и автомобильная техника противника.

Напомним, что Таврийское направление охватывает Запорожскую область и часть Донецкой, включая линию фронта до Авдеевки.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России максимально заминировали временно оккупированные ими территории Украины. На тех территориях, где Силы обороны Украины проводят контрнаступление, речь идет о двух-четырех минах на одном квадратном метре.

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