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ВСУ имеют успехи на Таврийском направлении: "демилитаризированы" две роты оккупантов, склады и техника

София Закревская
War
1 минута
297
ВСУ имеют успехи на Таврийском направлении: 'демилитаризированы' две роты оккупантов, склады и техника

На Таврийском направлении Вооруженные силы Украины продолжают выбивать войска РФ. Силы обороны наносят врагу потери в живой силе и технике и имеют определенный успех.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. В частности, отметил он, было освобождено село Старомайорское в Донецкой области.

Сейчас наши защитники закрепляются на занятых рубежах.

Столкновения с врагом и обстрелы на Таврийском направлении не прекращаются: за прошедшие сутки оккупанты 17 раз атаковали позиции ВСУ и совершили 666 обстрелов.

"Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврийского направления в течение суток выполнили 1510 огневых задач", – сообщил Тарнавский.

Враг за минувшие сутки убитыми и ранеными потерял более двух рот солдат, а также восемь складов боеприпасов и 19 единиц военной техники. Среди них два танка, четыре боевых бронированных машины, пушка Д-20, БПЛА "Supercam", БПЛА "Zala", БПЛА "Элерое", пушка 2А36 "Гиацинт-Б" и автомобильная техника противника.

Напомним, что Таврийское направление охватывает Запорожскую область и часть Донецкой, включая линию фронта до Авдеевки.

ВСУ имеют успехи на Таврийском направлении: "демилитаризированы" две роты оккупантов, склады и техника
ВСУ имеют успехи на Таврийском направлении: "демилитаризированы" две роты оккупантов, склады и техника

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупационные войска России максимально заминировали временно оккупированные ими территории Украины. На тех территориях, где Силы обороны Украины проводят контрнаступление, речь идет о двух-четырех минах на одном квадратном метре.

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