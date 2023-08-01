Россия уже потеряла в Украине 200 тысяч военных: Британия в ООН озвучила данные разведки

Страна-агрессор Россия несет в развязанной в Украине войне большие безвозвратные потери. Начиная со дня полномасштабного вторжения на нашу землю – 24 февраля 2022 года армия государства-террориста уже сократилась на 200 тысяч военных.

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Такие данные разведки озвучил политический координатор Постоянного представительства Великобритании Фергус Экерсли в ходе заседания Совета Безопасности ООН. Об этом пишет Укринформ.

"Россия посылает насмерть тысячи своих молодых мужчин. По приблизительным подсчетам, более 200 тысяч российских военных были убиты или ранены в Украине", – сказал Экерсли.

Он подчеркнул, что Россия терроризирует украинцев и весь мир заодно.

"На этом фоне у Украины нет другого выбора, кроме как воспользоваться своим правом на самозащиту, согласно Уставу ООН. Украина ведет войну за национальное выживание и защищает право всех государств на жизнь без страха агрессии", – сказал британский дипломат.

Экерсли также озвучил единственный путь к миру в Украине.

"Это прекращение президентом Путиным своего незаконного вторжения и вывода всех подразделений, что продемонстрирует его готовность обсуждать условия мира, которые будут уважать Устав ООН. Россия начала эту войну, и Россия должна ее прекратить, пока не повлекла еще больше страданий", – сказал дипломат.

Как сообщал OBOZREVATEL, Силы обороны Украины в сутки на фронте ликвидировали еще 490 российских захватчиков и 66 единиц их техники, вооружения. В частности, они сожгли ряд бронемашин и артсистем, а также обезвредили шесть воздушных целей, которыми агрессор хотел атаковать наши города.