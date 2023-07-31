ВСУ проредили армию РФ еще на 490 наемников и 66 единиц техники с вооружением

Силы обороны Украины за сутки на фронте ликвидировали еще 490 российских захватчиков и 66 единиц их техники, вооружения. В частности, они сожгли ряд бронемашин и артсистем, а еще обезвредили шесть воздушных целей, которыми агрессор хотел атаковать наши города.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Военные отмечают, что данные по потерям оккупационного войска постоянно уточняются.

Так, с начала вторжения в Украину армия РФ больше всего потеряла личного состава – на утро 31 июля уже 246 190 ее военнослужащих числятся "грузом 200".

Кроме живой силы, в рядах оккупантов накануне защитники отминусовали 21 артиллерийскую систему (всего 4816), 10 боевых бронированных машин (8188), шесть танков (4211) и шесть БПЛА оперативно-тактического уровня (4017).

Были уничтожены одна РСЗО (всего 699) и одно средство ПВО (460), сожжено 17 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7292) и четыре – спецтехники (715) захватчиков.

В списке потерь врага числится также 1347 крылатых ракет, 315 самолетов, 311 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, за сутки боев на Таврическом направлении украинские воины ликвидировали или ранили более двух рот захватчиков. Также было уничтожено 20 единиц техники и вооружения, два склада боеприпасов армии РФ.

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