ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более двух рот оккупантов
На Таврическом направлении украинские воины продолжают выбивать врага и продвигаются вперед. Накануне они ликвидировали или ранили более двух рот захватчиков.
Также уничтожены 20 единиц техники и вооружений россиян и два склада боеприпасов. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.
"На Таврическом направлении продолжается работа. Силы обороны двигаются вперед. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", – отметил он.
Тарнавский также рассказал, что накануне только на Таврическом направлении враг потерял 20 единиц военной техники и вооружений.
В частности, уничтожены:
- 2 танка,
- 6 ББМ,
- БПЛА "Орлан-10",
- 3 артиллерийские системы и минометы,
- малогабаритная переносная радиолокационная станция "Соболятник",
- автомобильная техника.
В воздух защитники высадили два склада боеприпасов врага.
Напомним, утром в Генеральном штабе ВСУ обновили данные по потерям России в войне против Украины. Накануне, 29 июля, воины ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов. Безвозвратные потери врага в живой силе достигли 245 700 человек.
Также уничтожены 68 единиц вражеской техники и вооружений, в том числе 14 танков.
А командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал феерическое уничтожение российского "Бука" на одном из участков фронта.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel, Threads и Viber . Не ведитесь на фейки!