ВСУ уничтожили на Таврическом направлении более двух рот оккупантов

На Таврическом направлении украинские воины продолжают выбивать врага и продвигаются вперед. Накануне они ликвидировали или ранили более двух рот захватчиков.

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Также уничтожены 20 единиц техники и вооружений россиян и два склада боеприпасов. Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении продолжается работа. Силы обороны двигаются вперед. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", – отметил он.

Тарнавский также рассказал, что накануне только на Таврическом направлении враг потерял 20 единиц военной техники и вооружений.

В частности, уничтожены:

2 танка,

6 ББМ,

БПЛА "Орлан-10",

3 артиллерийские системы и минометы,

малогабаритная переносная радиолокационная станция "Соболятник",

автомобильная техника.

В воздух защитники высадили два склада боеприпасов врага.

Напомним, утром в Генеральном штабе ВСУ обновили данные по потерям России в войне против Украины. Накануне, 29 июля, воины ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов. Безвозвратные потери врага в живой силе достигли 245 700 человек.

Также уничтожены 68 единиц вражеской техники и вооружений, в том числе 14 танков.

А командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал феерическое уничтожение российского "Бука" на одном из участков фронта.