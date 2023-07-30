Бойцы ВСУ уничтожили российский 'Бук' и открыли небо над оккупантами: видео

Украинские воины уничтожили вражеский комплекс "Бук", прикрывавший российские войска на одном из направлений фронта. Всего спустя пять минут после обнаружения в воздух взлетели транспортно-заряжающая машина и радиолокационная станция.

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Теперь в районе, прикрывавшем уничтоженный комплекс, украинские артиллеристы смогут еще эффективнее уничтожать вражеские склады, пехоту и технику. Видео поражения комплекса "Бук" опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский (чтобы просмотреть кадры, доскролльте новость до конца).

"Подразделениями воинской части А1108 была обнаружена техника из комплекса "Бук", который должен был прикрывать небо над оккупантами. Через 5 минут он был уничтожен. Так наши военные открыли целый район для свободной "работы" друзей-артиллеристов. Теперь они могут беспрепятственно работать по вражеским складам, пехоте и технике", – отметил Сырский.

На опубликованном им видео видна российская транспортно-заряжающая машина и радиолокационная станция, которые оккупанты разместили в поле близ лесополосы.

По технике были нанесены два точных удара, которые полностью уничтожили обе составляющие комплекса.

Напомним, утром в Генеральном штабе ВСУ обновили данные по потерям России в войне против Украины. Накануне, 29 июля, воины ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов. Безвозвратные потери врага в живой силе достигли 245 700 человек.

Также уничтожены 68 единиц вражеской техники и вооружений, в том числе 14 танков.