Воины ВСУ ликвидировали еще 480 оккупантов и уничтожили 14 российских танков – Генштаб

Бойцы Сил обороны Украины 29 июля ликвидировали 480 военных и наемников российской оккупационной армии. Также врага лишили еще 68 единиц различной техники и вооружения.

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В частности, на фронте защитники отминусовали ряд российских артсистем, бронемашин и беспилотников. Обновленные данные о потерях ВС РФ на 522-й день полномасштабной войны обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

На сегодня известно, что с начала вторжения сил страны-агрессора 17 месяцев назад украинские воины ликвидировали уже около 245 700 солдат, офицеров и даже генералов путинского войска.

Кроме живой силы, накануне наши защитники уничтожили 14 танков (всего 4205), 11 боевых бронированных машин (8178), девять артиллерийских систем (4795), одно средство ПВО (459) врага.

В небе воины сбили четыре российских БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 4011), а на земле сожгли 28 единиц автомобильной техники и автоцистерн (7275), одну – спецтехники (711).

Также в списке потерь ВС РФ на украинской земле есть 1347 крылатых ракет, 698 РСЗО, 315 самолетов и 311 вертолетов, 18 кораблей/катеров.

Как сообщал OBOZREVATEL, спецназовцы СБУ показали, как эффективно демилитаризуют российскую оккупационную армию. В течение недели они утилизировали десятки единиц вражеской техники, в частности систему "Солнцепек", 13 танков, восемь артустановок и две РСЗО.

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